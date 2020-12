Universal Music a récupéré tout le catalogue arrière du légendaire auteur-compositeur-interprète Bob Dylan.

L’accord comprend quelque six cents titres d’une carrière s’étalant sur six décennies.

On pense que c’est l’une des plus grandes acquisitions de la société – mais aucun détail financier n’a été donné.

Il comprend des normes modernes telles que «Blowin ‘In The Wind», «Tangled Up in Blue», «Knockin’ On Heaven’s Door» et «Like a Rolling Stone», un ensemble d’œuvres qui ne peut être égalé que pour sa largeur et influence des Beatles, dont les chansons ont été rachetées par Paul McCartney en 2017.

La légende de l’écriture de chansons a gagné environ 250 millions d’euros de la vente, selon le New York Times, qui l’a d’abord signalé.

Dylan, 79 ans, était en tête de la liste Rolling Stone des 100 plus grands auteurs-compositeurs de tous les temps en 2015, et la chanson «Like A Rolling Stone» a été désignée par le magazine comme la meilleure jamais écrite. Il a remporté le prix Nobel de littérature en 2016, le seul auteur-compositeur à recevoir le prix.

Explain The Market, PDG, Guy Shone dit qu’investir dans les droits musicaux est devenu une marchandise très précieuse.

Shone a déclaré: « Si nous obtenons enfin les détails précis de cet accord avec Dylan, alors il est vraiment probable qu’il soit parmi les plus gros accords musicaux de tous les temps. »