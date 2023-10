La start-up d’intelligence artificielle Anthropic est confrontée à la pression pour son utilisation, ou plutôt son prétendu usage abusif, des paroles d’artistes musicaux.

Hier (18 octobre), Universal Music Group (UMG), en collaboration avec ABKCO et Concord Publishing, a déposé une plainte pour violation du droit d’auteur contre la startup créée en 2021 par les fondateurs d’OpenAI. Les trois principaux éditeurs ont affirmé que le chatbot IA d’Anthropic, Claude, volait des paroles.

L’une des méthodes, selon la poursuite, est spécifique et littérale. Comme lorsqu’un utilisateur demande au bot Claude de fournir les paroles de chansons comme « Halo » de Beyoncé ou « Uptown Funk » de Bruno Mars « ou tout autre nombre de compositions musicales d’éditeurs, le chatbot fournira des réponses qui contiennent la totalité ou des parties significatives de ces paroles. paroles », note la plainte. Il l’a fait pour « Roar » de Katy Perry (dont les droits appartiennent à Concord), « I Will Survive » de Gloria Gaynor (un morceau d’Universal) et « You Can’t Always Get What You Want » des Rolling Stones. (une piste ABKCO), le magazine musical Rolling Stone a rapporté.

Mais, selon la poursuite, il existe une deuxième manière, plus inquiétante, pour Anthropic, qui a été fondée par quatre anciens employés d’OpenAI en 2021, de voler des paroles. Et c’est plus répandu.

« Les modèles d’IA d’Anthropic génèrent une sortie contenant les paroles des éditeurs même lorsque les modèles ne sont pas spécifiquement invités à le faire », affirment les plaignants. Par exemple, des invitations plus larges – écrire une chanson sur la mort de Buddy Holly ou déménager de Philadelphie à Bel Air – amènent Claude à produire des résultats presque identiques aux chansons existantes – « American Pie » de Don McLean et « The Fresh » de Will Smith. Prince de Bel-Air » respectivement dans ces deux affaires.

« Même si la technologie de l’IA impliquée dans cette affaire peut être complexe et avant-gardiste, les problèmes juridiques présentés ici sont simples et anciens. Un défendeur ne peut pas reproduire, distribuer et afficher les œuvres protégées par le droit d’auteur de quelqu’un d’autre pour créer sa propre entreprise à moins d’obtenir l’autorisation du titulaire des droits. Cette règle fondamentale du droit d’auteur remonte au Statut d’Anne de 1710 et a été appliquée à maintes reprises à de nombreux développements technologiques contrefaits au cours des siècles qui ont suivi. Ce principe ne disparaît pas simplement parce qu’une entreprise orne sa violation des mots « IA ». –Plainte des éditeurs de musique déposée le 18 octobre contre Anthropic

Le procès Anthropique, en chiffres

150 000 $ : Dommages-intérêts légaux que les éditeurs réclament pour chaque œuvre violée

500 : Œuvres contrefaites, répertoriées dans un document d’accompagnement

75 millions de dollars : Montant minimum auquel Anthropic serait éligible selon les conditions susmentionnées

25$ : Ajout de dommages-intérêts légaux par violation, ou d’un montant à déterminer lors d’un procès

4 milliards de dollars : Montant qu’Amazon a injecté dans Anthropic pour une participation minoritaire dans l’entreprise le mois dernier. Il a rejoint d’autres bailleurs de fonds géants de la technologie de haut niveau comme Google et Zoom.

5 milliards de dollars : La valeur anthropique

Une brève chronologie de l’adoption par Universal Music Group de l’IA dans la musique

Avril: UMG demande aux plateformes de streaming, dont Spotify et Apple Music, de supprimer la chanson « Heart on my Sleeve » générée par l’IA, mettant en vedette le faux Drake et le faux The Weeknd. Il indique également aux services de empêcher les services d’intelligence artificielle de scraper mélodies et paroles de chansons dont l’éditeur détient les droits.

Août: UMG partenaire de YouTube et plusieurs artistes comme Rosanne Cash et Frank Sinatra pour recueillir des commentaires sur les outils liés à l’IA.

Octobre: Technologies UMG et BandLab se regrouper se concentrer sur l’utilisation éthique de l’IA et protéger les droits des artistes.