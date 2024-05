Universal date le film événement de Steven Spielberg pour l’été 2026

Getty Images

Universal Pictures a annoncé un nouveau film événement original créé et réalisé par Steven Spielberg qui se déroulera le 15 mai 2026. Uni a toujours réservé le week-end pour un titre événementiel. Aucune entrée à l’échelle rivale à cette date pour l’instant.

David Koepp, collaborateur de longue date du cinéaste, écrit le scénario. Ils ont travaillé sur parc jurassique, Le Monde Perdu : Jurassic Park, La Guerre des Mondes et Indiana Jones et le royaume du crâne de cristal. Ensemble, ces films ont rapporté plus de 3 milliards de dollars dans le monde.

Parmi les innombrables distinctions décernées à Spielberg : il a remporté trois Oscars, notamment celui du meilleur réalisateur et du meilleur film pour la liste de Schindlerqui a reçu au total sept Oscars, et du meilleur réalisateur pour Sauver le soldat Ryan. Son film le plus récent, Les Fabelmanest sorti par Universal en 2022 et a reçu sept nominations aux Oscars, notamment pour la réalisation, le meilleur scénario original, la meilleure actrice et le meilleur film.