Universal acquiert ATO, Mute, Heavenly et d’autres labels indépendants

De nombreux labels indépendants importants ne sont plus des labels indépendants. Jusqu’à très récemment, des indépendants emblématiques et de longue date comme Mute, Heavenly et ATO existaient sous l’égide du groupe PIAS, un conglomérat de labels indépendants. (PIAS lui-même est issu de Play It Again Sam Records, un groupe indépendant qui a débuté en Belgique en 1983.) Aujourd’hui, Universal aurait racheté le groupe PIAS et toutes ses filiales.

Panneau d’affichage rapports qu’Universal Music Group a acheté toutes les actions restantes du groupe PIAS. En 2022, UMG avait déjà acheté 49 % des parts de l’entreprise. À l’époque, Kenny Gates, co-fondateur de PIAS, avait déclaré que cette décision « nous permettrait d’offrir une plateforme de distribution et de services véritablement mondiale à la communauté musicale indépendante ».