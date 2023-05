Unity (U) Rapport sur les résultats du premier trimestre 2023

Actions de Logiciel d’unité a augmenté de plus de 11% dans les échanges prolongés mercredi après la publication de la société résultats du premier trimestre qui a dépassé les attentes des analystes en matière de revenus et a relevé ses prévisions de revenus pour l’année entière.

Voici comment l’entreprise a fait :

Perte par action : Perte de 67 cents, non comparable aux estimations

Perte de 67 cents, non comparable aux estimations Revenu: 500 millions de dollars contre 480 millions de dollars attendus par les analystes, selon Refinitiv

actualités liées à l’investissement

Les revenus du développeur de logiciels de jeux vidéo pour le trimestre ont augmenté de 56 % d’une année sur l’autre. Unity a enregistré une perte nette de 254 millions de dollars, ou 67 cents par action, contre une perte nette de 178 millions de dollars, ou 60 cents par action, au cours de la période de l’année précédente. Les pertes globales se sont élevées à 251 millions de dollars ce trimestre, contre 182 millions de dollars il y a un an.

Unity a déclaré qu’il s’attend à un chiffre d’affaires de 510 à 520 millions de dollars au deuxième trimestre, au-dessus des estimations des analystes de 509 millions de dollars. Pour l’année complète, Unity a déclaré s’attendre à un chiffre d’affaires compris entre 2,08 et 2,20 milliards de dollars. La société a déclaré avoir augmenté le bas de son guide de revenus de 30 millions de dollars après avoir considéré son premier trimestre « plus fort que prévu ».

Fondé en 2004, Unity est devenu un acteur majeur de la création de jeux au cours de la dernière décennie en donnant aux développeurs des outils pour créer des titres 3D pour téléphones, consoles et le web sans avoir à coder pour chaque plateforme.

L’unité a dit dans une version il a pris un « bon départ » en 2023 et s’attend à croître plus rapidement que ses concurrents cette année. La société a ajouté qu’elle estimait être « bien positionnée » pour bénéficier de l’IA puisqu’elle propose déjà quatre applications et services prenant en charge la technologie.

« Nous avons adopté l’IA il y a des années et considérons l’adoption d’outils d’IA comme un accélérateur de notre activité sur la base de nos avantages concurrentiels structurels et durables », a déclaré Unity dans le communiqué.

Unity a également réaffirmé son engagement envers « l’excellence dans l’exécution », une série de plans d’action qui l’aideront à atteindre ses « stratégies à long terme et ses objectifs incontournables ». Dans le cadre de cette initiative, la société a annoncé son intention de supprimer environ 600 emplois, soit 8% de ses effectifs au début du mois, selon un dépôt de société auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis.

Unity a déclaré qu’elle restructurerait « des équipes spécifiques » et que les licenciements aideront l’entreprise à se positionner pour « une croissance à long terme et rentable ». Un porte-parole de la société a refusé de fournir plus de détails à CNBC à l’époque.

« Nous nous attendons à ce que ces décisions renforcent Unity et nous préparent à une croissance rentable à long terme encore plus forte », a déclaré mercredi la société à propos des licenciements.

Unity tiendra son appel trimestriel avec les investisseurs à 17 h HNE.