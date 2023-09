Unity présente un nouveau modèle de tarification suite à la mutinerie des développeurs

Unité fait marche arrière après une tentative désastreuse de modifier les frais facturés aux développeurs à un modèle qui facturerait sur une base par téléchargement, a annoncé la société vendredi. Abonnés au courant Plateforme personnelle Unity ne sera pas facturé de nouveaux frais pour développer des jeux sur la plate-forme et cela modifiera le plafond de revenus sur les jeux créés à l’aide de ce plan.

Le capuchon pour utiliser Unity Personal passera de 100 000 $ à 200 000 $ et l’exigence d’écran de démarrage Made with Unity sera supprimée, a déclaré Marc Whitten, responsable d’Unity Create, dans un communiqué. communiqué de presse. Il modifie également sa politique de revenus, en précisant que les jeux rapportant moins d’un million de dollars sur 12 mois ne seront pas soumis à la nouvelle plan.

Mais les utilisateurs des futures itérations d’Unity, dont le lancement est prévu en 2024, seront confrontés à une taxe plus importante que ceux qui ont déjà utilisé le logiciel pour lancer des jeux ou sont actuellement en développement. « La politique relative aux frais d’exécution ne s’appliquera qu’à partir de la prochaine version LTS d’Unity livrée en 2024 et au-delà. Vos jeux actuellement livrés et les projets sur lesquels vous travaillez actuellement ne seront pas inclus, à moins que vous ne choisissiez de les mettre à niveau vers cette nouvelle version d’Unity, » Whitten a écrit.

Il a poursuivi en expliquant que les développeurs pourront choisir comment leurs futurs frais seront évalués, en disant : « Pour les jeux soumis à des frais d’exécution, nous vous offrons le choix entre une part des revenus de 2,5 % ou un montant calculé en fonction du nombre de nouvelles personnes qui interagissent avec votre jeu chaque mois.» Le temps nous dira si cet arrangement déroutant plaît aux développeurs.

« Vous êtes ce qui fait la grandeur d’Unity, et nous savons que nous devons vous écouter et travailler dur pour gagner votre confiance.« , a déclaré Unity dans le communiqué.

L’entreprise a changé de position après avoir reçu des critiques de la part de studios indépendants, y compris des studios derrière Parmi nous, Tuez la flècheet Culte de l’Agneauqui ont tous menacé d’abandonner le créateur de jeux pour protester contre le fait que les clients paieraient des frais chaque fois que quelqu’un installerait un jeu créé à l’aide de son moteur.

Garry Newman, créateur de Garry’s Mod et fondateur de Facepunch Studios, a déclaré BBC plus tôt cette semaine que les gens étaient « furieux » de l’annonce d’Unity. « Ce serait comme si Adobe facturait tous les utilisateurs de Photoshop par vue d’image », a-t-il déclaré.

Les réactions négatives suscitées par l’annonce d’Unity ont été telles que l’entreprise a été contrainte de fermer deux de ses bureaux après que certains de ses employés auraient reçu des menaces de mort. L’entreprise a été « informée d’une menace potentielle pour certains de nos bureaux » et a « pris des mesures immédiates et proactives pour assurer la sécurité de nos employés », a déclaré un porte-parole. Bloomberg la semaine dernière.

Le principal La mise en garde concernant la politique de retard est si le développeur choisit de mettre à niveau le jeu existant vers la nouvelle version d’Unity. Ce changement signifierait que la politique de frais d’exécution s’appliquerait.

Whitten a reconnu l’erreur de l’entreprise en modifiant les frais dans le communiqué de presse, déclarant : « Nous aurions dû parler avec un plus grand nombre d’entre vous et nous aurions dû intégrer davantage de vos commentaires avant d’annoncer notre nouvelle politique de frais d’exécution. » Il a ajouté : « Notre objectif avec cette politique vise à garantir que nous pouvons continuer à vous soutenir aujourd’hui et demain, et continuer à investir profondément dans notre moteur de jeu. »

Whitten a dit qu’il organiserait un live «discussion au coin du feu» hébergé par Jason Weimann sur YouTube vendredi à 16 h 00 HNE pour discuter de toutes les questions que les développeurs pourraient avoir en ce moment.