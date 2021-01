L’iQOO 7 dévoilé plus tôt cette semaine a fait sa première vente aujourd’hui et iQOO a annoncé avoir vendu des unités d’une valeur supérieure à 200 millions CNY, ce qui correspond à environ 30,9 millions de dollars.

L’iQOO 7 est disponible en deux configurations de mémoire: 8 Go / 128 Go au prix de 3798 CNY (585 $ / 485 €) et 12 Go / 256 Go au prix de 4 198 CNY (650 $ / 535 €). Le fabricant de téléphones n’a pas révélé le nombre d’unités vendues aujourd’hui, mais en supposant que la plupart des gens aient acheté le modèle de base, plus de 50000 ont été déplacés.

L’iQOO 7 est alimenté par le SoC Snapdragon 888, arbore une triple caméra de 48 MP et contient une batterie de 4000 mAh avec une charge de 120 W.

Le smartphone dispose d’un écran FullHD + AMOLED 6,62 « 120 Hz, et une nouvelle mise à jour logicielle publiée par iQOO permet une fréquence d’échantillonnage tactile de 1000 Hz sur l’écran en plus d’écraser les bogues et d’optimiser l’expérience de vibration 4D.

L’iQOO 7 est proposé en trois couleurs: noir, bleu et blanc. Le dernier est une version co-marque BMW. Vous pouvez consulter sa vidéo de déballage liée ci-dessous.

