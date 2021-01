Le ministère tunisien de la Défense a déclaré lundi que des unités de l’armée se sont déployées pendant la nuit et que la police a apaisé les troubles sociaux de plusieurs jours qui ont vu de violentes manifestations de jeunes dans diverses villes du pays d’Afrique du Nord.

Le ministère a déclaré que des unités militaires avaient été appelées dimanche soir pour protéger les bâtiments publics et les «sièges de souveraineté», et que la situation était «calme» lundi.

Les Tunisiens sont en colère contre l’état de l’économie et des services publics. Beaucoup sont déçus qu’à l’occasion du 10e anniversaire du soulèvement qui a renversé l’ancien président autocratique, Zine El Abidine Ben Ali, peu de choses semblent s’être améliorées. Il y a également une frustration supplémentaire concernant les restrictions relatives aux coronavirus.

Le ministère de la Défense a déclaré que l’armée mènerait des patrouilles conjointes avec les forces de sécurité dans les régions de Siliana, Kasserine, Sousse et Bizerte, où des affrontements avec la police ont éclaté dimanche soir pour la deuxième nuit consécutive.

Le ministère de l’Intérieur a déclaré que les autorités avaient procédé à 630 arrestations liées aux violences de dimanche seulement.

Selon les médias locaux, la flambée de violence s’est étendue à d’autres régions du nord-est, en particulier à Nabeul et au sud, y compris la région de Kebili où les manifestants ont pillé des magasins et lancé des pierres et des cocktails Molotov sur des bâtiments officiels à certains endroits.

La Tunisie a commémoré jeudi le 10e anniversaire de la fuite en exil de Ben Ali à la poigne de fer, après une révolte populaire qui annonçait des soulèvements pro-démocratie, des conflits et une guerre civile dans la région pendant ce qui est devenu le printemps arabe.

Mais un voile de désenchantement plane toujours sur la Tunisie, marqué par des attaques extrémistes, des luttes intestines politiques, une économie en difficulté et des promesses non tenues, y compris le développement de l’intérieur.

Malgré de nombreuses élections démocratiques, des manifestations éclatent, en particulier dans les régions du centre et du sud où le chômage des jeunes atteint 30% et le niveau de pauvreté est supérieur à 20%.

Selon le Forum tunisien des droits économiques et sociaux, plus de 1 000 manifestations ont eu lieu rien qu’en novembre. Des mois de sit-in ont paralysé la production de pétrole et de phosphate, une ressource clé, pendant des mois, coûtant des milliards de dollars en recettes publiques perdues.