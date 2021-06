UnitedHealthcare retarde sa politique de réclamation aux urgences à la suite d’un contrecoup

Face aux critiques croissantes des hôpitaux et des groupes de médecins, le géant de l’assurance maladie UnitedHealthcare a déclaré qu’il retarderait une politique qui examinerait les paiements pour les visites non urgentes aux urgences.

La politique visant à examiner et éventuellement à restreindre certains paiements hospitaliers a suscité des protestations de l’American Hospital Association et de l’American College of Emergency Physicians au sujet des dommages potentiels pour la santé et les finances des patients.

Dans un communiqué publié jeudi, l’assureur basé au Minnesota a déclaré que la police serait suspendue jusqu’à la fin de la pandémie.

« Sur la base des commentaires de nos partenaires fournisseurs et des discussions avec les sociétés médicales, nous avons décidé de retarder la mise en œuvre de notre politique de service d’urgence jusqu’à au moins la fin de la période nationale d’urgence de santé publique », Tracey Lempner, porte-parole de l’assureur basé au Minnesota. , a déclaré dans un communiqué.

Les responsables de l’American Hospital Association ont exhorté l’assureur à abandonner complètement la politique. Si elle est adoptée, la politique « aurait un effet dissuasif sur les patients qui demandent des services d’urgence, avec des conséquences potentiellement désastreuses pour leur santé », a déclaré Rick Pollack, président et chef de la direction du groupe hospitalier.

De même, l’American College of Emergency Physicians a déclaré qu’il craignait que le changement n’empêche les patients d’utiliser les salles d’urgence, car ils seront responsables de leurs factures d’hôpital lorsque UnitedHealthcare les rejettera.

UnitedHealthcare a déclaré ce mois-ci à ses hôpitaux de réseau dans 34 États qu’il évaluerait les demandes d’hospitalisation pour déterminer si les visites étaient effectivement des urgences médicales.

En vertu de la politique désormais retardée, les réclamations qui ne sont pas liées à des urgences ne seraient soumises à aucune couverture ou à une couverture limitée basée sur le régime d’assurance du patient, selon l’avis de l’assureur envoyé aux hôpitaux. Jusqu’à 1 réclamation sur 10 pourrait être rejetée, a déclaré Lempner, porte-parole de l’assureur basé au Minnesota

La politique de UnitedHealthcare affecte les patients assurés commercialement avec des plans parrainés par l’employeur et ne s’applique pas aux patients bénéficiant de Medicare Advantage ou ayant contracté une couverture Medicaid avec UnitedHealthcare, a déclaré Lempner.

Les experts affirment que les assureurs-maladie se disputent fréquemment les politiques de paiement avec les hôpitaux et les prestataires de soins d’urgence en raison de l’augmentation du coût des soins médicaux. Les hôpitaux ont des frais généraux plus élevés et facturent généralement plus pour des procédures similaires par rapport aux soins ambulatoires, a déclaré Benedic Ippolito, chercheur résident de l’American Enterprise Institute et économiste de la santé.

Les assureurs « ont une grande incitation à essayer d’orienter les gens vers les sites de soins les plus rentables », a déclaré Ippolito. « Dans le concept, l’idée est solide… Que ce soit la bonne façon de le faire est une question distincte. »

Lempner a déclaré que l’utilisation inutile des salles d’urgence coûte 32 milliards de dollars par an et augmente les coûts des soins de santé pour tout le monde.

« Nous prenons des mesures pour rendre les soins plus abordables, en encourageant les personnes qui n’ont pas d’urgence médicale à se faire soigner dans un cadre plus approprié, comme un centre de soins d’urgence », a-t-elle déclaré.

« Si l’un de nos membres reçoit des soins dans une salle d’urgence pour un problème non urgent, comme l’œil rose, nous rembourserons l’installation d’urgence selon le régime d’avantages du membre. »

Dans l’avis aux hôpitaux annonçant la politique désormais retardée, UnitedHealthcare indique que les réclamations aux urgences seront évaluées en fonction du problème présenté par le patient, de l’intensité des services de diagnostic effectués et d’autres facteurs de complication du patient et causes externes.

Lorsque les réclamations sont refusées, les hôpitaux peuvent présenter la preuve qu’une visite aux urgences répond à la définition d’une urgence conforme à la norme prudente du profane, selon l’avis de l’assureur.

Le groupe national des médecins d’urgence estime que la politique retardée est en violation directe de la norme fédérale des profanes, selon une déclaration du 8 juin sur la nouvelle politique de UnitedHealthcare.

La politique fédérale oblige les compagnies d’assurance à fournir une couverture des soins en salle d’urgence en fonction des symptômes qui ont amené le patient à la salle d’urgence et non du diagnostic final, selon le groupe de médecins.

« Bien que nous soyons consternés par la décision de United, nous ne sommes malheureusement pas surpris de voir une compagnie d’assurances tenter à nouveau de réduire ses coûts au détriment des soins nécessaires aux patients », a déclaré le Dr Mark Rosenberg, président du groupe des médecins d’urgence, dit dans un communiqué.

« UnitedHealthcare s’attend à ce que les patients diagnostiquent eux-mêmes une urgence médicale potentielle avant de consulter un médecin, puis les punissent financièrement s’ils se trompent », a déclaré Rosenberg.

Selon les Centers for Disease Control and Prevention, 3% des visites aux urgences ne sont pas urgentes, a déclaré le groupe des médecins d’urgence.

Avec 90 % des symptômes se chevauchant entre des conditions non urgentes et émergentes, dans de nombreux cas, même les médecins ne peuvent pas savoir si les symptômes d’un patient nécessitent un traitement d’urgence sans procéder à un examen médical complet, a déclaré le groupe de médecins.

Lempner de UnitedHealthcare a déclaré que la politique est conforme à la réglementation fédérale et à la norme des profanes.

La nouvelle politique de UnitedHealthcare est plus préjudiciable aux patients que celle adoptée par Anthem en 2018 dans de nombreux États, ce qui a conduit le groupe des médecins d’urgence à intenter une action en justice contre Anthem, qui est toujours en cours, a déclaré Wooster du groupe des médecins.

Anthem a commencé à refuser le paiement des services d’urgence dans une poignée d’États lorsque l’assureur a décidé que le membre n’était pas confronté à une urgence. En conséquence, les patients se retrouvaient coincés avec les factures.

« Ils l’ont largement annulé », a déclaré Wooster. « Ils ne l’appliquent pas. »