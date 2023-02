UnitedHealthcare lance un programme de récompenses axé sur les appareils portables

UnitedHealthcare lance un programme de récompenses qui tirera parti des appareils portables pour payer jusqu’à 1 000 $ par an aux membres éligibles qui atteignent leurs objectifs de santé.

Dans le cadre de UnitedHealthcare Rewards, les membres qui sont actifs pendant 15 minutes ou plus par jour, suivent leur sommeil pendant 14 nuits et marchent 5 000 pas ou plus par jour reçoivent une compensation via une carte de débit prépayée ou avec un paiement sur un compte d’épargne santé.

Les bénéficiaires peuvent également remplir une enquête de santé, obtenir un dépistage biométrique et utiliser la facturation sans papier pour recevoir des fonds.

Le programme de récompenses est disponible pour certains employeurs avec des régimes entièrement assurés au début de leur année de régime. La société vise à rendre le programme de récompenses achetable par les clients autofinancés en 2024.

“UnitedHealthcare Rewards est une approche plus moderne des programmes de bien-être parrainés par l’employeur, tirant parti des éléments de gamification et donnant aux membres la possibilité de gagner des incitations pour un certain nombre d’activités susceptibles de promouvoir la santé”, a déclaré Brandon Cuevas, directeur de la croissance chez UnitedHealthcare, dans une déclaration.

LA GRANDE TENDANCE

Les programmes de mieux-être sont de plus en plus offerts aux employés en tant que incitation au recrutement et à la fidélisationmais contrat d’employé dans ces programmes peut être difficile à obtenir.

UnitedHealthcare vante son programme de récompenses comme un moyen de changer cela en incluant des incitations quotidiennes et une intégration directement dans son application ainsi qu’en « élargissant la définition du bien-être ».

En 2018, UnitedHealthcare a proposé des montres Apple à ses membres inscrits à son programme “Motion” basé sur des incitations. Les membres du programme parrainé par l’employeur ont pu suivre leurs activités quotidiennes à l’aide de leur Apple Watch personnelle, ou d’une montre achetée et gagnée dans le cadre du programme. Les participants paieraient le coût de la montre en atteignant des objectifs de fitness quotidiens.