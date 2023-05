United World Wrestling condamne la détention de lutteurs et menace d’interdire la WFI si les sondages ne se tiennent pas à temps

L’United World Wrestling (UWW) a condamné mardi la détention des meilleurs lutteurs indiens lors de leur manifestation à Jantar Mantar et a menacé de suspendre la fédération nationale WFI si elle ne tenait pas son élection dans les délais impartis.

L’organisme mondial a déclaré qu’il surveillait la protestation des lutteurs contre le président sortant de la Fédération indienne de lutte Brij Bhushan Sharan Singh pour avoir prétendument harcelé sexuellement plusieurs femmes.

« Depuis plusieurs mois, United World Wrestling suit avec une grande inquiétude la situation en Inde où des lutteurs protestent contre des allégations d’abus et de harcèlement de la part du président de la Wrestling Federation of India (WFI) », a déclaré UWW dans un communiqué.

« Il a pris bonne note que le président de la WFI a été écarté à un stade précoce et n’est actuellement pas en charge. » Des scènes sans précédent de policiers traînant des médaillés olympiques et des championnats du monde, dont Sakshi Malik, Vinesh Phogat, Bajrang Punia et Sangeeta Phogat ont été témoins lorsque les lutteuses et leurs partisans ont violé le cordon de sécurité lors de leur marche vers le nouveau bâtiment du Parlement pour le « Mahapanchayat » des femmes prévu dimanche.

Les lutteuses demandent l’arrestation du président sortant de la WFI, Brij Bhushan, pour avoir prétendument harcelé sexuellement plusieurs lutteuses, dont une mineure.

Ils avaient réclamé un Mahapanchayat féminin dans le nouveau bâtiment du Parlement au moment où il était inauguré par le Premier ministre Narendra Modi.

« Les événements de ces derniers jours sont d’autant plus inquiétants que les lutteurs ont été arrêtés et détenus provisoirement par la police pour avoir initié une marche de protestation. Le site où ils manifestaient depuis plus d’un mois a également été vidé par les autorités.

« L’UWW condamne fermement le traitement et la détention des lutteurs. Il exprime sa déception face à l’absence de résultats des enquêtes jusqu’à présent. L’UWW exhorte les autorités compétentes à mener une enquête approfondie et impartiale sur ces allégations.

« Comme il l’a déjà fait depuis le début de cette situation, l’UWW tiendra une réunion avec les lutteurs pour s’enquérir de leur état et de leur sécurité et reconfirmer notre soutien à une résolution juste et équitable de leurs préoccupations. » Le ministère des Sports avait demandé à l’Indien Association olympique (IOA) pour former un comité ad hoc pour organiser les élections du comité exécutif de la Fédération indienne de lutte (WFI) dans les 45 jours suivant sa formation.

Le 27 avril, un comité ad hoc de deux membres a été formé pour gérer les affaires courantes de WFI et également organiser les élections. Cela fait 33 jours depuis, laissant le corps avec seulement 12 jours pour tenir les scrutins.

L’UWW a déclaré qu’elle interdirait la fédération nationale si elle ne tenait pas l’assemblée générale élective à temps.

« Enfin, l’UWW demandera de plus amples informations sur la prochaine assemblée générale élective à l’AIO et au comité ad hoc de la WFI. Le délai de 45 jours initialement fixé pour la tenue de cette assemblée élective devra être respecté », a-t-il ajouté.

« Ne pas le faire pourrait conduire l’UWW à suspendre la fédération, obligeant ainsi les athlètes à concourir sous un drapeau neutre. Il est rappelé que l’UWW a déjà pris une mesure dans cette situation en réattribuant le Championnat d’Asie prévu à New Delhi plus tôt cette année. »

