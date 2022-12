“United We Stand” – L’échange personnel de Neymar avec ses coéquipiers brésiliens après le départ du Qatar

Le Brésil, quintuple vainqueur de la Coupe du Monde de la FIFA, a été éliminé de manière dramatique lors de l’édition 2022 du plus grand spectacle du monde contre la Croatie en quart de finale au Qatar.

Les finalistes de la Coupe du monde 2018, menés par le toujours vert Luka Modric, ont confirmé leur progression vers la demi-finale de la toute première Coupe du monde du Moyen-Orient aux dépens du Brésil après avoir forcé le match à des prolongations puis à des tirs au but.

La défaite a envoyé des ondes de choc dans toute la nation, mais Neymar, le meilleur buteur de tous les temps du pays, a démontré à quel point l’équipe était unie malgré la défaite déchirante.

L’éblouissant brésilien s’est rendu sur les réseaux sociaux pour divulguer les échanges qu’il avait eus avec ses coéquipiers après l’élimination afin de montrer au monde que l’équipe était une unité.

“J’ai décidé de montrer (sans leur permission) ces messages pour montrer à quel point nous voulions gagner et à quel point nous étions unis. Ce sont quelques-uns des nombreux messages que j’ai échangés avec le groupe”, a écrit Neymar sur les réseaux sociaux.

Neymar a partagé des captures d’écran de ses conversations avec des coéquipiers tels que Marquinhos, Rodrygo et le skipper Thiago Silva.

“Un penalty ne changera pas ce que je pense de vous”, a écrit Neymar à son coéquipier du Brésil et du PSG, Marquinhos, qui a raté le penalty crucial pour donner la victoire à la Croatie et sa progression vers les 4 derniers.

Ce à quoi le défenseur de 28 ans a répondu “Je voulais vraiment que tout s’arrange. C’est affreux de penser que le penalty était un obstacle dans notre rêve. Mais allons-y, nous devons être forts, donner du temps et voir ce que le football nous réserve.”

“Nous seuls savons ce que nous avons traversé pour être ici, ce que nous avons traversé ces jours là-bas, c’est pourquoi ça fait vraiment mal, le poids est gros, mais Dieu sait ce qu’il fait. S’il m’a donné ça, c’est parce que je peux le supporter et continuer”, a poursuivi Marquinhos.

Neymar a envoyé un texto au jeune attaquant Rodrygo, qui a raté le premier penalty de la fusillade. Le message de Neymar à la starlette du Real Madrid était le suivant : « Frère, je suis ici pour te dire que tu es incroyable. Les seules personnes qui ratent des pénalités sont celles qui les tirent. J’ai déjà raté beaucoup de choses dans ma carrière et j’ai appris avec chacun d’eux. Mais je n’ai jamais abandonné, j’ai toujours essayé d’être meilleur et de m’améliorer dans tous les sens.”

L’attaquant de 21 ans a répondu “Merci, mon idole. Merci du fond du coeur. Désolé pour tout et pour retarder votre rêve ainsi. J’espère que vous pourrez continuer avec nous, afin que nous puissions gagner ensemble.”

Neymar a également envoyé un message personnel au capitaine Silva qui disait : « Nous allons devoir continuer mon frère, malheureusement c’est comme ça ! J’avais très envie de t’offrir cette coupe. Toi, moi et Dani Alves méritions beaucoup. Mais Dieu a notre but et il sait tout.”

La réponse du vétéran défenseur au geste de son coéquipier se lit comme suit : « Frère, c’est plus difficile que ce que je pensais à l’origine. Je ne tiens pas. Je ne peux pas croire que nous ayons perdu ! Chaque heure que je me rappelle me donne envie de pleurer beaucoup. Mais j’irai bien.”

Neymar a ouvert le score pour le Brésil dans la première mi-temps des prolongations, mais les Croates sont revenus à égalité à la 177e minute du match, puis ont remporté l’égalité en remportant le match 5-3 (4-2 en fusillade).

La Croatie devrait affronter l’Argentine, grand rival du Brésil, en demi-finale de la Coupe du monde, tandis que le Maroc affrontera la France, tenante du titre, dans un carré d’as.

