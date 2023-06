United Way of Eastern La Salle County Labor of Love acceptera les candidatures jusqu’au 1er août – Shaw Local

Des plans sont en cours pour un travail d’amour d’automne prévu pour le samedi 7 octobre.

United Way of Eastern La Salle County accepte les demandes de travail d’amour pour des réparations et des modifications essentielles sur des maisons appartenant à des propriétaires à faible revenu et des maisons appartenant à des familles de militaires du personnel déployé. La date limite pour prendre rendez-vous pour postuler est le mardi 1er août.

Le programme Travail d’amour de United Way, basé sur le bénévolat, aidera une fois de plus les propriétaires méritants aux ressources financières limitées à recevoir les réparations, les améliorations et les modifications nécessaires à leur maison sans frais ni obligation. Le programme travaille en partenariat avec 12 communautés de la région, les métiers du bâtiment de la vallée de l’Illinois, Constellation/Exelon, des bénévoles, des organisations, des églises, des écoles et des entrepreneurs pour assurer la sécurité, l’accessibilité et la sécurité des maisons des propriétaires à faible revenu, en particulier les personnes âgées, les personnes personnes handicapées, les anciens combattants et les familles avec de jeunes enfants. Le programme aide également les conjoints des militaires en service actif à entretenir leurs maisons pendant que leurs proches sont absents.

« L’objectif principal de Labor of Love », a déclaré Bill Cairns, section locale 195/174 et coprésident du programme, « est d’aider les individus et les familles à rester chez eux, à vivre de manière autonome, en sécurité, au chaud et au sec. Nos premières priorités seront de résoudre les problèmes de réparation qui présentent un risque pour la santé ou la sécurité et/ou limitent l’accès à ou à l’intérieur de la maison. «

Les réparations du travail d’amour sont fournies gratuitement aux personnes qui sont propriétaires de leur maison, mais qui, en raison de limitations financières ou physiques, sont incapables de faire elles-mêmes les réparations nécessaires et ne peuvent pas se permettre les frais d’embauche pour le travail effectué. Pour être éligibles à l’aide au travail d’amour, les candidats doivent :

Posséder et vivre dans leur maison, sans avoir l’intention de quitter ou de vendre la maison pendant une période de 3 à 5 ans.

La maison doit être située dans l’est du comté de LaSalle, plus précisément : Dayton, Grand Ridge, Harding, Leland, Marseille, Naplate, Norway, Ottawa, Seneca, Serena, Sheridan et Wedron.

La maison doit être une maison unifamiliale, et non une propriété locative, ou un condominium.

La maison est assurée en vertu d’une police d’assurance habitation.

Actuel sur les impôts fonciers de la maison et non en forclusion.

Le revenu du ménage ne doit pas dépasser 50 % du revenu annuel médian du comté de La Salle.

Être financièrement et physiquement incapable de faire le travail lui-même.

Signer un accord de propriétaire, une décharge et une renonciation ; et fournir une vérification des revenus et de la propriété.

Les familles des militaires doivent fournir une copie des ordres militaires ou une carte d’identité de service actif. Toutes les maisons appartenant aux familles des militaires du personnel déployé seront prises en considération.

Doit accepter les inspections de la propriété.

La plupart des travaux sont effectués en une journée, qui a traditionnellement lieu beau temps, mauvais temps, le premier samedi d’octobre. Le travail d’amour de cette année est prévu pour le samedi 7 octobre. Des bénévoles de tous les horizons et de tous les niveaux de compétence se réuniront pour s’attaquer aux marches cassées et aux rampes manquantes, à la plomberie et au câblage défectueux, aux toits qui fuient, aux fenêtres et portes peu sûres et à courants d’air, et d’autres projets de réparation d’intempérisation et de sécurité à domicile. Les projets de réparation/amélioration sont planifiés et supervisés par des gens de métier professionnels, des entrepreneurs et des chefs de maison qui donnent généreusement de leur temps et de leurs compétences.

Les applications Labor of Love sont disponibles aux guichets automatiques de la plupart des institutions financières de la région; y compris First National Bank of Ottawa, 701, rue La Salle; First Federal Savings Bank, 433, rue Main Ouest, Ottawa; Ancienne Deuxième Banque Nationale, 323 E. Norris Road, Ottawa; OSB Community Bank, 925, rue La Salle, Ottawa et 125, rue W. Bluff, Marseille (anciennement Twin Oaks Savings Bank); Financial Plus Credit Union, 800, rue Chestnut, Ottawa; First State Bank, 1212, rue La Salle, Ottawa; Midland States Bank, 400, chemin Etna, Ottawa; Streator Onized Credit Union, 721, rue Columbus, Ottawa; Banque de Marseille, 100 E. Bluff St., Marseille ; Banque nationale Grand Ridge, 105, rue Main ouest, Grand Ridge; First Midwest Bank of Seneca, 224 N. Main St., Seneca; et les banques de ressources, Leland et Serena.

Les demandes sont également disponibles au bureau de United Way, 601 State St., Ottawa, et aux hôtels de ville de Marseille et Seneca. Toutes les demandes doivent être retournées à Centraide sur rendez-vous au plus tard le mardi 1er août. Les demandes seront examinées et les maisons seront prévisualisées au fur et à mesure de leur réception. Appelez United Way of Eastern La Salle County au 815-434-4003 pour prendre rendez-vous afin de soumettre et d’examiner votre demande et vos besoins de réparation.

Si vous connaissez quelqu’un dans l’est du comté de LaSalle dont la sécurité et la qualité de vie pourraient être améliorées avec l’aide de Labor of Love, encouragez-le et aidez-le à remplir une demande de propriétaire.

« Très souvent, les personnes qui ont le plus besoin d’aide et qui la méritent le plus sont les plus hésitantes à postuler », a déclaré John Levy, coprésident de Labor of Love. « Les personnes âgées peuvent hésiter à demander l’aide de Travail d’amour, craignant qu’il y ait un hic, un coût caché pour des réparations à domicile « gratuites » – ce qui n’est pas le cas. Des aînés méritants nous ont aussi dit qu’il y en a d’autres qui ont plus besoin d’aide qu’eux.

Les réparations domiciliaires gratuites et essentielles peuvent sembler «trop belles pour être vraies», mais tous les matériaux et la main-d’œuvre sont fournis aux propriétaires éligibles sans frais pour le(s) propriétaire(s) ou leur famille, maintenant ou à l’avenir. United Way peut offrir le programme sans frais grâce à la générosité de la communauté locale et aux centaines de bénévoles et d’entrepreneurs locaux qui donnent leur cœur, leurs talents et leurs muscles pour aider. Labour of Love est basé sur la tradition séculaire d’un peuple « élevant une grange » qui se rassemble pour aider les voisins qui ne peuvent pas faire le travail eux-mêmes.

Toutes les réparations sont rendues possibles grâce aux dons des entreprises et de la communauté, aux monuments commémoratifs, à une subvention de sensibilisation communautaire de la centrale nucléaire Exelon LaSalle, qui est le commanditaire de Labour of Love depuis 19 ans, et à une subvention d’intempérisation de la Warm Neighbours Foundation.

Cette année, Labour of Love célébrera sa 32e année en aidant à préserver l’accession à la propriété et en veillant à ce que les propriétaires qui ont besoin d’aide puissent vivre de manière autonome dans des maisons saines et sûres. Pour plus d’informations sur l’assistance à domicile de Labor of Love, pour vous impliquer, faire du bénévolat ou faire un don, contactez United Way of Eastern La Salle County au 815-434-4003 ou [email protected]