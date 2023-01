United Way of Eastern La Salle County administrera 57 213 $ de fonds d’urgence aux organisations locales – Shaw Local

Le Conseil local de la nourriture et des abris d’urgence acceptera les demandes d’attribution compétitive du financement de la phase 40 de la part de l’Agence fédérale de gestion des urgences du Département de la sécurité intérieure.

Le comté de La Salle recevra 57 213 $.

Les fonds compléteront et élargiront les services alimentaires et d’hébergement d’urgence du comté et répondront aux impacts économiques de l’inflation et de la pandémie de COVID-19.

Shelli Ocepek, directrice exécutive de United Way of Eastern La Salle County et présidente du conseil d’administration de l’EFSP, a déclaré que le crédit fournira des ressources essentielles aux personnes confrontées à des urgences économiques non liées à une catastrophe.

Aux termes de la subvention, les organisations locales sélectionnées pour recevoir des fonds doivent :

Être une unité gouvernementale privée à but non lucratif ou locale.

Être éligible pour recevoir des fonds fédéraux en ayant un identifiant d’entité unique (UEI) et un numéro d’identification d’employeur fédéral (FEIN) valide.

Avoir un système comptable.

Effectuer un audit indépendant ou un examen financier annuel.

Pratiquez la non-discrimination.

Avoir démontré sa capacité à offrir un programme de nourriture et/ou d’abri d’urgence.

Si un organisme bénévole privé a un conseil d’administration bénévole non rémunéré.

Les fonds peuvent être utilisés pour un large éventail de services, y compris les abris de masse, l’alimentation de masse, les garde-manger et les banques alimentaires, le paiement des factures de services publics pour éviter les coupures, les paiements de loyer/hypothèque pour éviter les expulsions/saisies et l’aide à la transition vers une vie stable. les conditions. Les organisations bénéficiaires doivent utiliser ces fonds pour compléter les programmes existants et ne peuvent pas utiliser les fonds comme fonds de démarrage pour de nouveaux programmes. Toutes les organisations participantes doivent fournir une aide dans le cadre de l’intention et du calendrier spécifié du programme ; et fournir les rapports de dépenses et les documents requis comme preuve de la façon dont les fonds sont dépensés.

Les fonds seront administrés par United Way of Eastern La Salle County. La façon dont les fonds sont investis dans tout le comté sera déterminée par le conseil d’administration de l’EFSP composé de représentants de l’Autorité du logement du comté de La Salle, du Département des services sociaux de l’Illinois, des Services de réadaptation du DHS, du Collège communautaire de la vallée de l’Illinois, du Centre de soins de santé OSF, de United Way. -Streator, Armée du Salut-Streator, Croix-Rouge américaine et Alternatives for You. La priorité de financement passée du conseil en fonction des besoins était le logement; spécifiquement l’aide au loyer. D’autres fonds ont été distribués pour les couches, les repas, les services publics et l’aide aux abris temporaires.

Les organisations intéressées à postuler doivent contacter Ocepek, United Way of Eastern La Salle County au 815-434-4003 ou unitedwayelc@sbcglobal.net. La date limite de candidature pour la phase 40 de nourriture et d’abri d’urgence est le 20 février.