United Way BC étend son programme parascolaire essentiel aux régions de la province – Kelowna Capital News

Imaginez que vous avez 6 ans. Première année ! Vous aimez votre professeur et aimez vous faire des amis. Chaque jour, vous prenez le bus et après l’école, vous êtes seul avec votre sœur aînée jusqu’à ce que vos parents rentrent du travail.

Parce que ta sœur n’est qu’une gamine aussi, elle fait son propre truc, alors tu fais une collation quand il y a de la nourriture dans la maison et tu trouves quelque chose à regarder à la télé. Mais vous êtes seul, vous vous ennuyez et vous aimeriez être avec d’autres enfants.

De nombreuses familles se retrouvent dans des situations comme celle-ci lorsqu’un programme parascolaire enrichissant n’est pas disponible ou n’est pas une option, principalement en raison de l’abordabilité ou de l’emplacement.

Dans le sud de l’intérieur, il y a plus de 35 000 élèves et seulement 41 % des enfants de moins de 12 ans participent à un programme parascolaire. Pour les milliers d’élèves qui ne le font pas, les heures après l’école peuvent être difficiles, surtout pour les jeunes vulnérables. Le programme Out de United Way BC School a été conçu pour répondre à ce besoin.

Pour les enfants comme Karen et ses frères et sœurs, School’s Out a fait une différence en leur offrant un espace sûr qui offre tant de choses entre 15 h et 18 h.

Comme de nombreuses familles qui ont du mal à joindre les deux bouts, elles vivent avec un seul revenu. Leur père travaille de longues heures chaque jour, tandis que leur mère termine ses études. Ils n’avaient pas les moyens d’envoyer leurs enfants dans un programme de garde après l’école de qualité, mais grâce à School’s Out, ils établissent des relations, créent des systèmes de soutien, apprennent et jouent. Karen a dit qu’elle était timide, mais elle apprécie le programme. “J’aime jouer avec les enfants, jouer au chat et tout ça”, a-t-elle partagé. “Cela m’a donné plus de confiance en moi et je commence à mieux parler aux gens.”

School’s Out offre un soutien en santé mentale, de l’activité physique, des collations nutritives et adaptées à la culture et de l’aide aux devoirs. L’apprentissage des compétences de vie a un impact profond sur le bien-être d’un enfant et sa capacité à surmonter l’adversité.

Depuis plus d’une décennie, School’s Out offre des services de garde après l’école de qualité aux enfants du Lower Mainland. Parce que le besoin a été identifié dans de nombreuses communautés, United Way BC étend le programme à d’autres régions, y compris quatre autres agences ici dans le sud de l’intérieur.

« Chaque enfant de la Colombie-Britannique mérite d’avoir accès à des programmes et à des activités tout au long de l’année qui favorisent son bien-être et sa capacité à s’épanouir. La programmation de United Way BC School’s Out s’attaque de front aux défis systémiques, offrant des programmes de qualité et accessibles tout au long de l’année qui aident les enfants et leurs familles à donner aux enfants un bon départ dans la vie », a déclaré Jasica Gerwal, directrice de l’impact et de l’investissement communautaires à United Way. AVANT JC.

Ce n’est qu’une façon de plus pour United Way BC de renforcer des liens vitaux.

United Way BC. Ici. Pour un avenir meilleur.

