La quête de Manchester United pour une place en phase de groupes de l’UEFA Women’s Champions League s’est soldée par une déception en s’inclinant face au Paris Saint-Germain 4-2 au total.

Depuis leur reformation en 2018, les Diables Rouges aspiraient à s’assurer une place dans la première compétition de clubs d’Europe. En seulement cinq ans, ils ont réussi à se faire une place dans la phase de qualification très compétitive de la Ligue des Champions, qui est elle-même divisée en deux voies.

Un parcours est dédié aux vainqueurs des championnats nationaux, tandis que l’autre englobe les finalistes et les équipes terminant à la troisième place. Seules quatre équipes obtiennent une qualification automatique : les champions en titre et les champions des trois ligues ayant le coefficient UEFA le plus élevé.

La victoire de Barcelone dans la compétition signifiait qu’ils étaient accompagnés de Chelsea, du Bayern et de Lyon en phase de groupes. Pendant ce temps, United est entré via la voie de la ligue. United a fait face à un match aller-retour difficile contre le PSG, double finaliste de la Ligue des champions féminine.

United commet des erreurs coûteuses pour permettre au PSG de progresser en Ligue des champions féminine

Les deux ont joué au Leigh Sports Village Stadium. Au match retour, les doubles finalistes français ont démontré leur force au Parc des Princes. À la 17e minute, Lieke Martens a profité d’un tir à ras de terre de Tabitha Chawinga. Martens a tiré sur le rebond pour donner l’avantage aux hôtes.

United moins de deux minutes après le début de la seconde période lorsque Lisa Naalsund a marqué à bout portant. Mais les Parisiennes reprennent rapidement le contrôle du match grâce à deux buts rapides.

Martens frappait à nouveau à la 48e minute, portant un coup décisif aux espoirs de United. Sandy Baltimore a ajouté à sa misère neuf minutes plus tard avec une brillante prestation, assurant la victoire de l’équipe française. De tels manques de concentration se sont avérés coûteux, soulignant le caractère impitoyable de ce niveau de concurrence.

Une opportunité d’apprentissage pour le club anglais

Cette expérience constitue une opportunité d’apprentissage importante pour United. Ils ont rencontré un adversaire redoutable : le PSG, deux fois finaliste de la Ligue des Champions. Le manque d’expérience de United à ce haut niveau est devenu évident sur la grande scène.

Encaisser le premier but puis, 19 secondes seulement après l’égalisation, en encaisser un autre s’est avéré être une erreur coûteuse. Malheureusement, leur voyage plein d’espoir a pris fin brutalement, étant donné le format des qualifications à élimination directe.

PHOTO : IMAGO / NurPhoto