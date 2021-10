United Rugby Championship : Munster, Benetton, Glasgow, Ulster, Ospreys remportent l’action de samedi | Nouvelles du rugby à XV

La deuxième ligne sud-africaine RG Snyman a poursuivi son rétablissement après une blessure en marquant son premier essai pour Munster contre les Stormers

Un résumé de l’action du United Rugby Championship de samedi alors que Munster, Benetton, Glasgow, Ulster et Ospreys ont remporté des victoires…

Munster 34-18 Stormers

RG Snyman a rayonné le plus grand sourire de la soirée alors que son essai a aidé Munster à une victoire de 34-18 sur les Stormers à Thomond Park.

Le gargantuesque verrou sud-africain, qui a subi une grave blessure au genou à ses débuts l’an dernier, a inscrit son premier score au Munster pour mettre son cauchemar de 13 mois bel et bien derrière lui.

Le début scintillant des Stormers a produit des essais de Warrick Gelant et Leolin Zas, les menant à une avance de 15-0, qui était de 15-7 à la mi-temps.

La discipline des visiteurs s’est désintégrée et le peloton de Munster a pris le relais, avec des essais partagés entre Jack O’Donoghue (deux), Jean Kleyn, Niall Scannell et Snyman.

Benetton 28-27 Édimbourg

Le remplaçant Leonardo Marin a surpris Édimbourg avec un drop-goal à la 85e minute alors que Benetton remportait un thriller 28-27 à Trévise.

Édimbourg semblait en avoir assez fait après que Ben Vellacott ait marqué deux essais qui ont permis aux visiteurs de mener jusqu’à ce que Marin, 19 ans, frappe avec le dernier coup de pied du match au Stadio Monigo.

Les hommes de Mike Blair ont récolté deux points dans le match, mais il sera frustré qu’Édimbourg n’ait pas pu clore les choses après la pénalité de 75e minute de Jaco Van Der Walt.

Le pilier WP Nel et le talonneur Stuart McInally ont également touché le sol pour Édimbourg, avec Van Der Walt effectuant deux conversions.

Benetton, battu une seule fois lors de ses sept derniers matchs avant la visite d’Édimbourg dans le nord de l’Italie, a marqué pour deux essais par le talonneur Gianmarco Lucchesi et un de l’ailier Monty Ioane, tandis que Tomas Albornoz a inscrit un penalty et une conversion, et Marin a ajouté un penalty, une conversion et son but décisif.

Glasgow Warriors 35-24 Requins

Cole Forbes a disputé deux essais alors que Glasgow a remporté une victoire de 35-24 sur les Sharks à Scotstoun.

Une performance dominante en première mi-temps a ouvert une avance de 28-10 à la pause pour les Warriors, avec le point bonus déjà dans le sac.

Cependant, les hommes de Danny Wilson seront frustrés d’avoir perdu l’ébullition dans la dernière demi-heure au lieu de vraiment mettre une tenue de requins ordinaire à l’épée.

Zèbre 3-36 Ulster

L’Ulster a enregistré une deuxième victoire consécutive avec des points de bonus en battant Zebre 36-3 au Stadio Sergio Lanfranchi.

C’était une performance loin d’être vintage des visiteurs, mais ils étaient encore beaucoup trop forts, marquant 26 points sans réponse en deuxième mi-temps.

L’ailier Ethan McIlroy et le flanker Nick Timoney ont ouvert la voie avec des doubles d’essai, tandis qu’il y avait également des touchés pour l’arrière Will Addison et le centre James Hume, avec les demi-arrières Billy Burns, Nathan Doak et Mike Lowry effectuant chacun une conversion.

Zebre a réussi une pénalité d’Antonio Rizzi en réponse, mais ils étaient loin derrière malgré le fait que l’Ulster n’ait jamais atteint la vitesse supérieure.

Balbuzards 18-14 Cardiff

Les Ospreys ont battu Cardiff 18-14 au stade Swansea.com pour en faire deux victoires sur deux dans la compétition de cette saison.

Le demi extérieur gallois Gareth Anscombe a marqué tous les points de l’équipe locale lors de son deuxième match de compétition seulement après une interruption de deux ans pour blessure.

Josh Adams et Owen Lane ont marqué des essais pour Cardiff, tandis que Rhys Priestland a marqué quatre points.