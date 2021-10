United Rugby Championship : Connacht frappeur Bulls ; Les Scarlets battent confortablement les Lions | Nouvelles du rugby à XV

Connacht a remporté une magnifique victoire sur les Bulls lors de l’action URC de vendredi soir

Récapitulez l’action du United Rugby Championship de vendredi alors que Connacht a battu les Bulls et Scarlets a envoyé les Lions…

Connacht 34-7 Taureaux

Mack Hansen a illuminé le Sportsground avec un candidat aux essais de la saison alors que Connacht s’est détaché des Vodacom Bulls pour remporter une victoire de 34-7 points de bonus dans le United Rugby Championship.

L’essai de Lizo Gqoboka à la deuxième minute a été annulé par un effort bien fait de Tiernan O’Halloran. Jack Carty s’est converti et a botté un penalty pour porter le score à 10-7 à la mi-temps.

D’autres essais de Tom Daly et du pilote australien Hansen ont vu les hommes d’Andy Friend régler le problème et le duo de centre Tom Farrell et Daly a croisé dans les dernières minutes pour en faire une victoire retentissante.

Toujours sous le choc de la défaite dégonflée de la semaine dernière contre Leinster, les Bulls avaient pris un bon départ à Galway.

La pause de Zak Burger, combinée à quelques passes pointues, a permis au pilier Gqoboka de marquer à bout portant, ce que Johan Goosen a converti. Mais à partir de là, Connacht a grandi dans le concours et a décroché une superbe victoire.

Écarlates 36-13 Lions

Les Scarlets ont remporté leur première victoire du United Rugby Championship avec une victoire de 36-13 points de bonus sur les Lions à Llanelli.

Une paire d’essais de Tom Rogers, ainsi qu’un essai chacun de Rob Evans et Steff Evans, ont suffi à faire franchir la ligne d’arrivée à l’équipe de Dwayne Peel. Sam Costelow a également contribué 16 points avec la botte.

Ruben Schoeman a marqué le seul essai des Lions avec Jordan Hendrikse marquant huit points, lors d’une autre soirée de dégonflement pour les franchises sud-africaines de l’hémisphère nord.