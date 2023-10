Manchester United s’attend à une augmentation de ses revenus après son retour en UEFA Champions League, attribuant l’augmentation de la fréquentation à Old Trafford comme un facteur contribuant à cette évolution positive. Selon un rapport d’ESPN, le club a divulgué des chiffres de revenus record, s’élevant à 783,5 millions de dollars pour son dernier exercice financier.

Le bilan financier révèle une augmentation de 11 pour cent des revenus du club par rapport à l’année précédente. Notamment, la saison précédente, Manchester United n’a pas participé à l’UEFA Champions League mais a plutôt participé à la Ligue Europa.

À l’inverse, le club a déclaré des pertes s’élevant à 50,9 millions de dollars. Cette réduction des finances peut être attribuée à une réduction des salaires, qui ont diminué de 63,8 millions de dollars pour atteindre 400 millions de dollars au cours de la période spécifiée.

La modification de la composition de l’équipe et son absence de la compétition interclubs la plus populaire d’Europe ont joué un rôle important. En outre, le départ du joueur le mieux payé de United, Cristiano Ronaldo, a encore influencé la situation.

Il convient de noter que le rapport indique que les propriétaires du club n’ont reçu aucun dividende et que les autres actionnaires n’ont pas non plus été indemnisés.

La vente de Manchester United continue de se heurter à des obstacles

La future propriété de l’équipe de Premier League anglaise, qui reste incertaine alors que la famille Glazer explore une potentielle vente, n’a pas fait l’objet de mises à jour récentes. Ce processus a commencé il y a près d’un an.

L’implication imminente de Sir Jim Ratcliffe dans le récit de l’actionnariat de United a suscité un intérêt considérable. Le fondateur de l’entreprise chimique INEOS est prêt à investir entre 1,576 et 1,82 milliard de dollars pour une participation de 25 pour cent dans le club, même si sa valeur marchande actuelle est d’environ 3,1 milliards de dollars.

Ce développement important pourrait conférer à INEOS une « influence sportive » significative dans l’historique Old Trafford, marquant potentiellement un moment charnière dans le paysage de la propriété du club.

Il est apparu que l’homme d’affaires qatari Cheikh Jassim avait abandonné sa tentative de rachat du club. Cette décision implique que la famille Glazer conservera son contrôle sur le club. Cela n’a pas été bien accueilli par les fidèles de Manchester United.

Les revenus sont bons, mais United a du mal sur le terrain

Le club est une option publique à la Bourse de New York. La valeur des actions de United s’est appréciée de plus d’un tiers depuis que la famille Glazer a lancé son examen stratégique. Cependant, à la lumière des échanges avant commercialisation aux États-Unis, les actions ont connu une légère baisse de 0,6% jeudi, selon un rapport de Reuters.

Dirigé par Erik ten Hag, le club a renforcé son effectif lors du mercato estival. Il a réalisé des signatures très médiatisées et coûteuses comme Rasmus Hojlund, Mason Mount et Andre Onana.

La réalisation la plus récente de United a été de remporter sa première victoire en Ligue des champions européenne cette saison. United a battu l’équipe danoise de Copenhague avec une victoire 1-0 à domicile. Cette victoire ravive les espoirs de qualification pour les huitièmes de finale à 16 clubs.

Au classement actuel de la Premier League, le club de Manchester occupe la huitième position, après avoir remporté ses deux derniers matches. Leur prochain match implique une confrontation avec leurs rivaux locaux et triples vainqueurs, Manchester City, prévue dimanche.

Les records financiers atteignent de nouveaux sommets au milieu des discussions en cours sur la propriété. Par conséquent, Manchester United continue d’être un point d’intérêt important dans le domaine du football et des affaires.

