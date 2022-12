United passe une commande de 200 avions Boeing, donnant à deux jets en difficulté un vote de confiance

New York

CNN

—



United Airlines a passé mardi une commande massive de pas moins de 200 avions Boeing, répartis entre deux modèles en proie à des problèmes récents : le 737 Max et le 787 Dreamliner.

C’est un vote de confiance crucial pour Boeing, qui a subi des dizaines de milliards de dollars de pertes financières en raison des problèmes avec les deux avions. La Federal Aviation Administration a immobilisé le 737 Max pendant 20 mois à partir de mars 2019, interrompant les livraisons des jets, après deux accidents mortels qui ont tué 346 personnes. Le 787 n’a pas été cloué au sol, mais la FAA a interrompu les livraisons pendant environ un an en raison de problèmes de contrôle de la qualité.

Même au-delà de ces problèmes, Boeing a perdu la concurrence avec son rival européen Airbus sur les nouvelles commandes, en particulier pour les avions monocouloirs comme le 737 Max. Il a fait mieux dans la concurrence pour les commandes d’avions gros porteurs, mais a également rencontré des problèmes là-bas, avec des retards pour un nouveau modèle de 777, le 777X, et l’arrêt des livraisons de 787.

Bien que ni United (UAL) ni Boeing (BA) ne révèlent les détails des prix, le prix catalogue des jets totalise plus de 37 milliards de dollars. Même avec les remises importantes typiques de ces achats, la commande s’élèvera probablement à des dizaines de milliards de dollars de ventes dont Boeing (BA) a désespérément besoin.

United a déclaré que les commandes fermes de 100 787 Dreamliners à deux couloirs, ainsi qu’une option d’achat de 100 autres, représenteront la plus grande commande de gros porteurs jamais enregistrée par un transporteur américain.

“L’équipe Boeing est honorée par la confiance de United dans notre famille d’avions pour connecter les personnes et transporter du fret dans le monde entier pour les décennies à venir”, a déclaré Stan Deal, PDG de la division des avions commerciaux de Boeing.

Les actions de Boeing ont augmenté de 3% dans les échanges avant commercialisation, à la suite de l’annonce.

Le 787 est un avion utilisé principalement sur les liaisons outre-mer longue distance. L’achat du modèle représente la conviction de United qu’il existe une demande refoulée de voyages internationaux, qui n’a pas rebondi aussi rapidement que la demande de passagers intérieurs américains au cours de la dernière année. Certains pays, notamment la Chine, appliquent toujours des restrictions strictes sur les vols vers le pays, et certains passagers s’inquiètent des voyages à l’étranger.

Mais United prendra livraison des avions au cours des 10 prochaines années, période pendant laquelle toutes les restrictions et préoccupations pourraient devenir de lointains souvenirs. Et les 100 premiers Dreamliners qu’il recevra remplaceront les anciens jets 757, 767 et 777 déjà retirés de la flotte de United. Certains de ces avions plus anciens datent d’au moins 30 ans.

Les options de United pour 100 Dreamliners supplémentaires représentent les plans de l’entreprise pour étendre sa flotte et sa portée sur les marchés internationaux.

Cette commande importante fait de United le “porte-drapeau des États-Unis et la principale compagnie aérienne du monde entier”, a déclaré mardi le PDG de United, Scott Kirby, dans une interview accordée à Poppy Harlow de CNN sur CNN This Morning.

“Ce n’est que la prochaine étape dans cette voie pour remplacer certains de nos anciens 767 qui sont en fin de vie, mais aussi pour créer des opportunités de croissance pour les années à venir dans le réseau international pour les années à venir”, a déclaré Kirby.

Il n’a pas non plus exprimé d’hésitation à commander deux avions Boeing qui ont eu des problèmes dans le passé, affirmant que «quelques années difficiles ont fait [Boeing] plus fort » et notant que United a toujours eu un « excellent partenariat » avec la société aérospatiale.

La commande, bien qu’importante pour Boeing, n’est pas une surprise totale.

Les compagnies aériennes ont un intérêt financier à conserver le même modèle d’avion une fois qu’elles s’y sont engagées. Les entreprises sont en mesure d’économiser sur la formation des pilotes et les coûts des pièces de rechange en équipant leurs flottes avec les mêmes modèles.

Contrairement à un pilote qui peut se déplacer de manière transparente entre les constructeurs automobiles, les pilotes commerciaux sont limités à piloter uniquement le modèle sur lequel ils sont certifiés. Alors que United a quelques commandes auprès d’Airbus (EADSF), près de 80% de sa flotte existante est composée d’avions Boeing.

“Nous avons une grande base installée de 787”, a déclaré Kirby lors d’un appel à la presse sur l’augmentation potentielle des achats d’un modèle Airbus concurrent. “L’économie de l’introduction d’un autre type de flotte n’a pas de sens.”

Boeing a commencé à prendre des commandes pour le Dreamliner en 2004, et United a été l’un de ses premiers clients américains. Il est fait d’un matériau composite plus léger que l’aluminium utilisé pour construire la plupart des jets commerciaux, ce qui lui confère une bien meilleure économie de carburant et donc des économies opérationnelles par rapport aux avions plus anciens qu’il remplacera dans la flotte United. United n’a pas encore décidé combien de chacun des trois modèles différents du Dreamliner il faudra.

Les 100 jets 737 Max que United achète comprennent 44 avions pour lesquels il avait déjà une option d’achat et 56 nouvelles commandes. En juin 2021, il a annoncé l’achat de 200 des 737 Max jets, ainsi que de 70 avions concurrents d’Airbus, dans le cadre de la plus grosse commande d’avions que United ait jamais passée.

– Jordan Valinsky de CNN a contribué à ce rapport.