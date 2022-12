United Nurses of Alberta demande un mandat de masque

Danielle Smith n’imposera pas de mandat de masque dans les espaces publics intérieurs pendant les vacances, malgré un appel des United Nurses of Alberta (UNA) à le faire.

La demande est intervenue peu de temps après que les services de santé de l’Alberta (AHS) ont annoncé une “disposition d’urgence” au Stollery Children’s Hospital d’Edmonton en raison d’une “augmentation” d’enfants atteints de virus respiratoires.

“J’apprécie toujours la contribution de nos travailleurs de première ligne, mais nous soutenons le choix”, a déclaré Smith mercredi lors d’une annonce sur les temps de réponse des EMS.

Le premier ministre a reconnu une “augmentation du nombre de patients” dans la province, mais a déclaré que l’Alberta s’en tenait à son plan de recommander, mais pas d’exiger, des masques.

“Nous avons été très clairs. Quiconque se sent à l’aise de porter un masque devrait se sentir libre de le faire”, a déclaré Smith.

L’unité de soins intensifs du Stollery était à 100% de sa capacité mardi, une augmentation des responsables attribuée à la grippe, au COVID-19 et au virus respiratoire syncytial (RSV).

AHS redéploye du personnel pour aider au Stollery et son directeur médical a déclaré que les heures supplémentaires obligatoires, les annulations de vacances et les changements de quart de travail à court préavis étaient tous possibles car ils «se préparent» à plus de patients.

« UN INCONVENIENT POLITIQUE »

Le président de l’UNA a qualifié la situation de “crise” et a accusé l’UCP de faire de la politique au lieu de protéger les enfants.

“Il est impératif que notre gouvernement cesse de traiter cette situation comme s’il s’agissait d’un inconvénient politique et la traite immédiatement comme la crise de santé publique qu’elle est”, a écrit la présidente Heather Smith dans un communiqué de presse.

“Le changement de politique le plus simple et le plus efficace qui pourrait être mis en œuvre immédiatement serait un mandat de masque d’intérieur pour réduire la propagation de la grippe, du COVID-19 et du VRS.”

La section de médecine d’urgence de l’Alberta Medical Association (AMA) a envoyé mardi une lettre ouverte au Dr Joffe demandant la mise en œuvre immédiate de mesures de santé publique, y compris une exigence de masque temporaire dans les écoles. Le porte-parole du NPD en matière de santé a accusé Smith et l’UCP d’ignorer les professionnels de la santé.

“Ce que nous voyons, c’est un gouvernement qui met le pouce sur la balance, prend des décisions politiques et choisit d’ignorer la science au profit de sa propre idéologie”, a déclaré David Shepherd.

Le député d’Edmonton-City Centre n’a pas répondu directement si le NPD introduirait ou non un mandat de masque, et a plutôt répété la position du parti selon laquelle un groupe indépendant d’experts en santé devrait être créé pour faire ces appels.

“Un gouvernement néo-démocrate de l’Alberta, nous suivrions les conseils d’experts en santé publique”, a déclaré Shepherd à CTV News Edmonton.

L’UNA a également appelé le médecin hygiéniste en chef, le Dr Mark Joffe, à faire “une apparition publique et une déclaration sur la gravité de la situation”.

“NOUS DEVONS FAIRE TOUT CE QUE NOUS POUVONS POUR ARRÊTER LA PROPAGATION”

Smith a déclaré que les recommandations du Dr Joffe étaient claires dans les communications via les médias sociaux.

“Restez à la maison si vous êtes malade. Assurez-vous de vous laver les mains. Et si vous voulez faire le choix d’un masque ou d’une vaccination, vous devriez le faire. Je pense donc que les parents ont été très responsables en répondant à ce message », a déclaré Smith.

“Je pense que l’école se termine également demain. Donc je pense qu’au moins nous avons une période de deux semaines, alors que nous traversons la saison de Noël, où les enfants ne seront pas dans un cadre collectif dans une salle de classe.”

Un biologiste du développement et chercheur basé à Calgary a convenu avec les responsables de Stollery que le nombre d’enfants malades est susceptible d’augmenter pendant l’hiver.

“Ce n’est pas encore fini, définitivement, et cela pourrait empirer. Nous sommes déjà en surcapacité. Nous devons donc faire tout ce que nous pouvons pour arrêter la propagation des virus et des bactéries”, a déclaré le Dr Gosia Gasperowicz à CTV News Edmonton.

“Une simple exigence de masque à l’échelle de la province arrêterait probablement la grippe cette saison… dans deux ou trois semaines, nous ne l’aurions probablement plus. La grippe est facile, nous l’avons vu au cours des dernières saisons d’hiver avec des choses simples, nous venons de l’éliminer en notre région.”

Le Dr Gasperowicz a déclaré que les médecins et les scientifiques travaillaient toujours pour parvenir à un consensus sur les raisons pour lesquelles les virus respiratoires augmentaient en ce moment, mais elle a déclaré qu’il existe des publications scientifiques qui ont révélé que l’infection au COVID-19 affaiblissait le système immunitaire des gens.