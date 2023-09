United n’est pas en mesure de révéler les problèmes de santé mentale de Sancho: rapport

Manchester United n’aurait apparemment pas eu l’autorisation de révéler que Jadon Sancho souffrait de problèmes de santé mentale en 2022. Le manager des Red Devils, Erik ten Hag, avait déjà informé les journalistes en décembre des inquiétudes du joueur. Sancho a raté des matches entre novembre et janvier lors de la campagne 2022/23 en raison de facteurs « physiques et mentaux ».

« Je ne pense pas qu’il sera de retour cette semaine, non », a déclaré Ten Hag à la mi-décembre. « Nous voulons le ramener le plus rapidement possible, mais je ne peux pas donner de pronostic sur quand cela aura lieu. Parfois, il y a des circonstances liées à la forme physique et à l’humeur. Nous avons constaté une baisse du niveau de qualité et parfois vous ne savez pas pourquoi ni quelle en est la cause. C’est ce que nous faisons maintenant pour essayer de le ramener là-bas. C’est une combinaison de physique et de mental.

United et Ten Hag pensaient devoir expliquer l’absence de Sancho pour des raisons de santé mentale

Suite aux remarques de Ten Hag, Sancho a passé du temps aux Pays-Bas pour s’entraîner loin de l’équipe. Néanmoins, Courrier Sport rapporte que ni United ni Ten Hag n’avaient la permission de divulguer les problèmes de santé mentale de Sancho.

Le média affirme que des sources du club ont déclaré que le manager avait supposé qu’il soutenait sa jeune star lors de la conférence de presse. Les responsables de l’équipe auraient également eu des inquiétudes quant à la manière d’expliquer la longue absence de Sancho. Ces sources pensaient que ne pas révéler les problèmes de santé mentale du joueur créerait diverses spéculations indésirables.

La relation du joueur avec l’entraîneur s’est récemment détériorée

La récente révélation intervient quelques jours seulement après que dix Hag et Sancho se sont échangés publiquement des coups. L’entraîneur de United n’a pas choisi l’ailier de son équipe pour affronter Arsenal le week-end dernier. Selon Ten Hag, Sancho a été exclu parce qu’il ne s’est pas bien entraîné pendant la semaine. Le joueur a cependant rapidement riposté à son entraîneur en réfutant ces affirmations.

Un club de la Pro League saoudienne a même tenté tardivement de recruter Sancho de United avant la fermeture du mercato estival. CBS Sports a rapporté qu’Al-Ettifaq avait proposé de prêter l’ailier pour le reste de la campagne en cours. Cependant, la partie saoudienne a finalement rechigné à cette décision parce que United souhaitait ajouter une obligation d’achat de 62 millions de dollars à l’accord.

Sancho n’a réussi que 76 minutes au total avec les Diables Rouges jusqu’à présent cette saison. En raison de la trêve internationale actuelle, United ne reprendra sa campagne en Premier League que le samedi 16 septembre. Brighton devrait se rendre à Manchester pour affronter United à Old Trafford.

PHOTO: IMAGO / Ricardo Larreina Amador