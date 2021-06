United ne mettra pas en congé les agents de bord, les employés de piste et le service client à l’expiration de l’aide

United Airlines a déclaré vendredi à plus de 40 000 employés que leurs emplois étaient en sécurité lorsque l’aide fédérale Covid-19 pour le secteur expirera cet automne grâce à un rebond de la demande de voyages.

La reprise des réservations, menée en grande partie par les voyageurs d’agrément américains, a encouragé les compagnies aériennes, notamment United, American, Delta et Spirit, à établir des plans pour reprendre l’embauche de pilotes.

« Compte tenu de l’augmentation de la demande des clients et de nos perspectives actuelles pour l’avenir, nous sommes ravis d’annoncer que nous n’aurons plus besoin de mettre en congé les agents de bord affectés à des bases en vol actives et ouvertes à nouveau cet automne lorsque le financement actuel du programme de soutien à la paie (PSP) se termine le 1er octobre », a écrit John Slater, vice-président senior des services en vol, aux quelque 23 000 agents de bord de United. « Cette nouvelle apporte un grand soulagement à nombre de nos partenaires de vol qui étaient confrontés à un avenir incertain. »

Vendredi, les employés des opérations aéroportuaires et les agents du service client ont reçu des notes de service similaires, qui ont été examinées par CNBC, qui a déclaré que United « ne les mettrait pas en congé » à l’expiration de la dernière série d’aides.

« Les taux de vaccination continuant de grimper aux États-Unis alors que le rythme des infections diminue, de nouveaux pays rouvrent aux visiteurs vaccinés », a déclaré United dans un communiqué. « Compte tenu des perspectives actuelles pour l’avenir de United, nous continuons de nous rapprocher des effectifs de première ligne pour soutenir notre opération. »

United a déclaré aux commerçants, qui travaillent avec des mécaniciens, que la compagnie aérienne s’attend à offrir un nombre « suffisant » de postes permanents avant l’expiration de l’aide le 1er octobre.

« Rendre ces postes disponibles à court terme vous permettra de mieux prendre des décisions éclairées et devrait aider à minimiser les changements inutiles », a déclaré la note à ce groupe de travail.

La compagnie aérienne ajoute 480 vols ce mois-ci.

Les compagnies aériennes ont reçu 54 milliards de dollars d’aide fédérale, principalement sous forme de subventions depuis le début de la pandémie de coronavirus, en échange de la non-réduction des emplois ou des taux de rémunération, bien que des milliers de travailleurs aient accepté des rachats ou d’autres congés volontaires à salaire réduit ou sans salaire pour aider les compagnies aériennes baissent les coûts de main-d’œuvre à la demande des compagnies.