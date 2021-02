United Jet souffre d’une panne moteur et d’un incendie, effectue un atterrissage d’urgence à Denver tout en dispersant des DÉBRIS sur les maisons (VIDEOS)

Un Boeing 777 de United Airlines a subi une panne moteur majeure en vol et a été contraint de faire un atterrissage d’urgence à l’aéroport international de Denver, tout en dispersant des débris dans plusieurs quartiers.

L’incident choquant s’est produit peu de temps après le décollage du vol United 328 de Denver pour Honolulu, et a forcé l’équipage à effectuer un atterrissage d’urgence avec le moteur droit en feu et de gros morceaux manquants.

Vol 328 @uni le moteur a pris feu. mes parents sont sur ce vol 🙃🙃 tout le monde va bien! pic.twitter.com/cBt82nIkqb – michaela🦋 (@michaelagiulia) 20 février 2021

L’avion Boeing 777-200, qui comptait 231 passagers et 10 membres d’équipage à bord, a atterri en toute sécurité, sans qu’aucun blessé ne soit signalé. Plusieurs passagers ont pris des vidéos du moteur en feu, et le moment où le jet a touché le sol au soulagement et aux acclamations de tous.

Des photos du sol montrent le moteur du United 328 absolument détruit. Le moteur était en feu dans les airs. Nous comprenons qu’il s’agit d’un Boeing 777 en route pour Hawaï. # 9Actualités pic.twitter.com/XAlRabKxeh – Marc Sallinger (@MarcSallinger) 20 février 2021

Pendant ce temps, des témoins stupéfaits sur le sol ont rapporté avoir entendu une forte détonation et ont vu des morceaux de métal pleuvoir du ciel.

Rupture: la vidéo montre les moments de débris # UA328, un Boeing 777, a commencé à tomber du ciel au-dessus de Broomfield, Colorado. L’avion a atterri en toute sécurité à l’aéroport international de Denver. pic.twitter.com/hIWk0vuxF2 – PM Breaking News (@PMBreakingNews) 20 février 2021

Un autre témoin a apparemment vu une explosion dans le ciel et a réussi à capturer une vidéo du jet volant à basse altitude et des traces de fumée noire.

J’ai vu une explosion sur cet avion volant à basse altitude @broomfield il y a environ 45 minutes. Des débris sont tombés de l’avion et ont laissé un nuage noir de fumée. L’avion a continué. Du nouveau si cet avion a atterri en toute sécurité? @BroomfieldPD @NMFirePIO @ 9NEWS @KyleClark pic.twitter.com/paMCdiuWMN – Tyler Thal (@tgthal) 20 février 2021

Aucun blessé au sol n’a été signalé non plus, la police de Broomfield, dans le Colorado, ayant partagé plusieurs photos des débris dispersés dans plusieurs quartiers.

Des débris supplémentaires éparpillés sur le gazon du parc des communes. Veuillez éviter la zone si possible. pic.twitter.com/tmos5HBVwV – Police de Broomfield (@BroomfieldPD) 20 février 2021

Les autorités ont exhorté les gens à ne rien toucher en attendant l’enquête du National Transportation Safety Board.

Cette photo a été prise près du 13e et d’Elmwood. Stade des médias dans le parc des communes du côté nord, près du parc pour chiens. PIO eta est de 30 minutes. pic.twitter.com/vfXlToB5mE – Police de Broomfield (@BroomfieldPD) 20 février 2021

