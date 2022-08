United Fall Fest arrive à Campton Hills le mois prochain – Shaw Local

La Congregational United Church of Christ de Campton Hills accueillera le United Fall Fest de 15 h à 22 h le 17 septembre, tous les bénéfices étant reversés à des œuvres caritatives locales.

Selon un communiqué de presse, l’entrée est gratuite et le parking de l’église proposera des tacos de rue à la poitrine de bœuf, du porc effiloché et des hot-dogs à emporter. Il y aura également des sélections d’une tente à bière et à vin. Les participants peuvent profiter de divertissements musicaux de Vintage Swing et Serendipity, participer à un tournoi de sacs ou assister à un spectacle de voitures classiques. Les enfants peuvent visiter le coin des enfants avec de la barbe à papa, des structures gonflables, de la peinture faciale, un atterrissage en hélicoptère et une promenade en charrette.

Suivez le United Fall Fest sur Facebook ou visitez www.unitedfallfest.com pour plus d’informations.