Andre Onana semblait être le complément idéal pour la prochaine phase du projet d’Erik ten Hag, mais sa première expérience en Angleterre est loin d’être idéale. Qu’il s’agisse de ses difficultés avec les arrêts de routine ou de ses passes nerveuses et risquées, le gardien camerounais traverse une crise de confiance.

Le manager de United, Ten Hag, avait tout intérêt à faire venir le joueur de 27 ans pour concurrencer De Gea, qui a quitté le club à l’expiration de son contrat cet été. Malheureusement, l’ancien gardien de l’Inter a fait face à une adaptation difficile à la vie à Old Trafford.

Lors de ses 13 apparitions pour United toutes compétitions confondues, Onana a encaissé un total de 20 buts. Il n’a réussi à garder que trois cages inviolées lors de ces sorties. Des erreurs notables lors de matches contre des équipes comme le Bayern, Galatasaray et Brentford ont intensifié l’examen minutieux et la pression sur le tireur.

Le moment sous les projecteurs du Camerounais est finalement arrivé lorsqu’il a réalisé un arrêt sur penalty remarquable contre Jordan Larsson, assurant ainsi les trois points à son équipe contre Copenhague en UEFA Champions League.

Avant son superbe arrêt pour empêcher Larsson, le fils de l’ancien attaquant de United Henrik, du point de penalty, Onana avait déjà réalisé quelques bons arrêts. Cet arrêt crucial pourrait faire la différence entre United échouant en Ligue des champions ou se qualifiant pour les huitièmes de finale. En conséquence, l’équipe de Ten Hag compte désormais trois points et n’est qu’à un point de Galatasaray, deuxième.

Onana fait face au dilemme de la CAN

On ne sait toujours pas si les Diables Rouges parviendront au printemps européen. Néanmoins, même s’ils le font, ils risquent de se retrouver sans leur gardien de premier choix pour les matchs nationaux pendant un mois entre janvier et février.

La CAN 2023 coïncide avec la saison actuelle de Premier League. L’élite anglaise se poursuit lors des matches d’ouverture du tournoi le 13 janvier. La ligue reste active jusqu’à la conclusion du tournoi le 11 février. Il est incertain jusqu’où le Cameroun progressera dans la compétition. Quoi qu’il en soit, Andre Onana sera absent de la formation de United pendant un certain temps.

Si son pays d’origine atteint le match pour le titre, Onana manquera quatre matches de Premier League. Parmi ceux-ci figurent un affrontement crucial avec Tottenham et des matchs contre les Wolves, West Ham et Aston Villa. Il pourrait également être absent pour trois matches de coupe, qui pourraient impliquer une demi-finale aller-retour de la Coupe EFL et un éventuel match de quatrième tour de la FA Cup, à condition que United avance dans ces compétitions.

Les huitièmes de finale de l’UEFA Champions League débutent à la mi-février. Bien que la CAN se termine à ce stade du calendrier, le revirement rapide du gardien de but pourrait poser un défi.

Auparavant, il y avait des rapports selon lesquels le gardien reconsidérait sa participation au tournoi. Non seulement Onana n’est pas en forme, mais ses relations avec l’équipe nationale du Cameroun ne sont pas fluides. Cela a soulevé la possibilité qu’il se retire de la prochaine Coupe d’Afrique des Nations (AFCON) 2023.

Néanmoins, le club reste préoccupé par la possibilité de faire face à une pénurie de gardiens. Le meilleur gardien du Cameroun, Andre Onana, pourrait participer à la Coupe d’Afrique des Nations au cours de la nouvelle année.

United se tourne à nouveau vers De Gea si Onana n’est pas disponible

La décision d’Onana d’annuler sa retraite internationale a surpris Manchester United, selon The Sun. Ainsi, United envisage désormais de se tourner vers David De Gea pour remplacer temporairement Onana, même après l’avoir libéré cet été. Le gardien vétéran espagnol a passé 12 ans à Old Trafford avant de le quitter à l’expiration de son contrat.

Comme le rapporte The Sun, United est prêt à reconnaître que laisser partir l’Espagnol était une erreur. Ils travaillent activement pour ramener le joueur de 32 ans à Manchester puisqu’il est actuellement sans club.

De plus, United espère que De Gea acceptera de revenir sur un accord à court terme. S’ils ont acquis Altay Bayindir au cours de l’été, il est relativement inexpérimenté en Premier League. Par conséquent, les Diables Rouges recherchent un autre gardien de but chevronné pour couvrir Onana et potentiellement rivaliser avec lui.

PHOTOS : IMAGO.