United envisage David Beckham pour un rôle clé si la candidature du Qatar aboutit

La propriété de Manchester United, la centrale de la Premier League, pourrait changer de mains dans un avenir proche.

Même si United est disponible à la vente depuis novembre 2022, les négociations stagnent. Les Diables Rouges ont deux nouveaux propriétaires potentiels : Sheikh Jassim et Sir Jim Ratcliffe, propriétaire d’INEOS.

Il y a eu des rumeurs selon lesquelles les Glazers pourraient retirer le club du marché et le réinscrire en 2025 si les discussions d’acquisition n’avançaient pas assez rapidement.

Beckham pourrait revenir à Manchester United dans un nouveau rôle avec la propriété du Qatar

Il est largement admis que Cheikh Jassim, l’ancien premier ministre du Qatar, fera une nouvelle offre d’achat des géants anglais. TalkSPORT affirme que le milliardaire qatari, qui rivalise avec Sir Jim Ratcliffe, s’est entretenu avec David Beckham et l’a persuadé d’approuver publiquement son offre.

Cette décision pourrait ramener Beckham, une légende à Old Trafford à la fin des années 90 et dans les années 2000, au club. Là, il est devenu un nom connu dans le sport. Le rapport poursuit en indiquant que Cheikh Jassim envisage le propriétaire actuel de l’Inter Miami pour le poste. D’autres anciens joueurs sont également en lice.

Le joueur de 48 ans a assumé un rôle similaire au Qatar pour la Coupe du monde 2022. Le contrat de 175 millions de dollars sur 10 ans que Beckham a signé avec le gouvernement qatari renforce encore ses liens avec ce pays du Moyen-Orient.

En effet, cela a également été une source de tensions. Les allégations de violations des droits humains commises par les autorités qatariennes contre les ouvriers du bâtiment sur les sites de la Coupe du monde se sont multipliées.

Qu’a dit Beckham RÉCEMMENT à propos des difficultés du club ?

Beckham a joué pour United pendant 11 ans. La légende de United a partagé son opinion sur les problèmes de propriété du club en juillet.

« Cela n’a pas été le meilleur moment pour Manchester United, sur le terrain ou en dehors du terrain », a-t-il déclaré à The Athletic. « Voir Erik entrer, c’est une bouffée d’air frais. Il a eu des décisions difficiles à prendre, mais il l’a fait de la manière la plus élégante et d’une manière qui a mis les fans à ses côtés.

« En dehors du terrain, en tant que fan et ancien joueur, je veux juste que cela soit résolu. Il doit y avoir une décision [regarding the ownership]. Quelle que soit la personne qui dirige votre club, vous voulez qu’elle soit passionnée, qu’elle s’implique, qu’elle prenne les bonnes décisions, qu’elle recrute les bons joueurs et qu’elle investisse dans le club.

« Parce que le club a besoin d’investissements, qu’il s’agisse du centre d’entraînement, du stade, sur le terrain… ce genre de grandes choses doivent être faites et des changements doivent se produire, surtout quand on voit des joueurs comme Man City et ce qu’ils sont. faire. »

