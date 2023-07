United donne 30 000 miles de fidélisation aux voyageurs touchés par des retards

United Airlines Le PDG Scott Kirby a déclaré que sans plus de portes, la compagnie aérienne devra réduire ou modifier les horaires pour gérer les embouteillages fréquents à son hub de Newark, New Jersey, un message qui est venu après que des retards de vol massifs ont gâché les voyages du week-end de vacances du 4 juillet. Le transporteur a donné 30 000 miles de fidélisation aux clients les plus touchés par le chaos.

« Cela a été l’une des semaines les plus difficiles sur le plan opérationnel que j’ai vécues de toute ma carrière », a déclaré Kirby dans une note au personnel, qui a été vue par CNBC samedi.

Il a déclaré que la compagnie aérienne avait besoin de plus de portes à l’aéroport international de Newark Liberty en raison des fréquentes sauvegardes d’avions là-bas. « Nous allons devoir modifier/réduire davantage notre horaire pour nous donner encore plus de portes et de tampons de rechange, en particulier pendant la saison des orages », a-t-il ajouté.

Un jour plus tôt, Kirby s’était excusé d’avoir sorti un jet privé de l’aéroport de Teterboro dans le New Jersey alors que des milliers de passagers étaient bloqués, a rapporté CNBC pour la première fois vendredi.

Les problèmes ont commencé avec une série d’orages dans certains des espaces aériens les plus encombrés du pays le long de la côte est le week-end dernier, coupant les routes des avions. Alors que la plupart des compagnies aériennes se sont rétablies, les problèmes de United se sont poursuivis au cours de la semaine, provoquant la colère des clients et des équipages. Unis et Jet Blue Airways les dirigeants ont déclaré que les problèmes de contrôle du trafic aérien avaient aggravé les perturbations.

Kirby a exposé les problèmes d’une semaine et a déclaré que des changements à long terme étaient nécessaires. Il a déclaré que les départs très retardés, qui se sont accumulés dans son hub de Newark depuis le week-end dernier, ont nui à son fonctionnement. Les décollages ont été retardés jusqu’à 75% pendant plus de 8 heures dans certains cas du dimanche au mardi.

« Les compagnies aériennes, y compris United, ne sont tout simplement pas conçues pour que leur plus grand hub ait sa capacité sévèrement limitée pendant quatre jours consécutifs et fonctionne toujours avec succès », a-t-il écrit.

Les avions et les équipages ont ensuite été laissés hors de position, ce qui se produit souvent par temps violent et peut déclencher une cascade de perturbations pour les clients.

Les syndicats se sont plaints des longues heures d’attente des membres d’équipage pour obtenir des affectations et des hôtels, les obligeant à rester plus longtemps dans les aéroports.

Kirby a déclaré que le transporteur doit améliorer les plates-formes afin que les équipages puissent obtenir plus facilement des affectations et un hébergement sur son application, affirmant que ce qui s’est passé la semaine dernière n’est pas acceptable.

Kirby a appelé à davantage d’investissements dans la FAA et le contrôle du trafic aérien pour éviter les retards et les pénuries de personnel, dont certains se sont produits après l’embauche et la formation interrompues au début de la pandémie.

United a envoyé les 30 000 miles aux clients qui ont été retardés du jour au lendemain ou qui ne sont pas du tout arrivés à destination, a déclaré une porte-parole. Elle a refusé de dire combien de clients avaient reçu l’e-mail.

Plus de 42 000 vols américains sont arrivés en retard de samedi à vendredi dernier et plus de 7 900 ont été annulés – soit plus de 5% des horaires des compagnies aériennes – un taux qui était plus du triple de la moyenne jusqu’à présent cette année, selon le suivi des vols FlightAware. United a fait moins bien que ses concurrents avec environ la moitié de son horaire principal arrivant en retard et près d’un cinquième annulé au cours de cette période, selon les données de FlightAware.

L’opération de United s’est améliorée samedi mais les perturbations ont persisté. Environ 11% de son programme principal, soit près de 300 vols, ont été retardés et 43 vols, soit 1% ont été annulés, en forte baisse par rapport aux 1 324 retards et 252 annulations vendredi.