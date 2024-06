United devra peut-être accélérer la poursuite de Sesko, la cible d’Arsenal et de Chelsea, alors qu’il envisage une résolution rapide de son avenir

Manchester United est depuis longtemps lié à l’espoir du RB Leipzig Benjamin Sesko, l’attaquant étant désormais déterminé à trouver une solution rapide à ses futures spéculations cet été.

Dans l’état actuel des choses, on pense que United, Chelsea et Arsenal réfléchissent à une décision pour le joueur de 21 ans, ce dernier étant apparemment plus avancé dans leur poursuite.

Sesko serait également plus attiré par un transfert aux Émirats que tout autre prétendant potentiel. Leur projet sous Mikel Arteta en est à sa cinquième année dans le nord de Londres, même s’il n’a vraiment démarré qu’au cours des deux dernières saisons, où ils ont remporté des défis consécutifs pour le titre de champion avant d’être propulsés à la première place par Manchester City.

Le problème de United à l’approche de la fenêtre de transfert, qui s’ouvre ce vendredi, est que les fans et les joueurs ne savent pas qui sera assis dans l’abri la saison prochaine. L’avenir d’Erik ten Hag est en jeu tandis qu’INEOS réalise un bilan de fin de saison, ainsi qu’une évaluation du mandat de deux ans du Néerlandais jusqu’à ce stade.

Les recrues potentielles ne seront pas disposées à parier sur United pour le moment en raison de l’incertitude entourant le club, et pourriez-vous vraiment leur en vouloir ?

Lire la suite : United en attente après que le Bayern ait vu une offre de 30 millions de livres sterling rejetée pour l’objectif du milieu de terrain ; INEOS pourrait tenter de détourner l’accord

Sesko ne veut pas se lancer dans une longue saga de transferts

Néanmoins, Sesko est bien conscient que son nom est brûlant dans la presse cet été, et c’est un élément d’être sous les projecteurs qui ne plaît pas au jeune joueur – selon Fabrizio Romano sur Le podcast Débrief.

Le journaliste affirme que Sesko souhaite que les prochaines étapes de sa carrière soient gravées dans le marbre d’ici la fin juin, qu’il s’agisse d’un passage en Premier League dans l’une des trois équipes intéressées ou de rester à Leipzig, où on lui a proposé un nouveau contrat.

Toutes compétitions confondues la saison dernière, le talisman slovène a marqué 18 fois et délivré deux passes décisives en 42 apparitions.