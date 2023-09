United découvre la chronologie des blessures de Luke Shaw et signe son remplaçant

Manchester United s’attend à ce que l’arrière gauche Luke Shaw fasse face à une période de récupération de dix semaines en raison d’une blessure musculaire.

L’arrière latéral anglais s’est repris à la suite de la défaite 2-0 de United contre Tottenham Hotspur. Le patron de United, Erik ten Hag, a ensuite annoncé qu’il manquerait un temps considérable.

Le Courrier quotidien rapporte que Shaw pourrait manquer jusqu’à 10 semaines d’action pour United. Si ce calendrier est respecté, l’Anglais sera absent pendant les mois complets de septembre et octobre. Son objectif de retour est donc la mi-novembre.

Quels matchs Luke Shaw manquera-t-il pour United en raison d’une blessure ?

Ce dimanche, United affronte Arsenal en Premier League. Puis, le 29 octobre, United affronte Manchester City dans un derby. Sans le défenseur, ils auront certainement du mal dans les deux matchs.

Avec une absence de 10 semaines, Shaw raterait également les quatre premiers tours des matches de groupe de l’UEFA Champions League. Les adversaires des Diables Rouges dans le groupe A seront le Bayern Munich, Galatasaray et Copenhague.

Sergio Reguilon a signé pour le remplacer

En raison de l’absence de Shaw et des problèmes de blessure actuels du remplaçant Tyrell Malacia, United a publié une étiquette de transfert pour trouver un nouveau défenseur central. Ils avaient d’abord tenté de négocier un accord pour Marc Cucurella avec Chelsea.

Cependant, lorsque cela a échoué, ils ont commencé à négocier avec Tottenham Hotspur pour Sergio Reguilon. Par conséquent, l’équipe d’Erik ten Hag a officiellement annoncé la signature du prêt du joueur espagnol pour le reste de la saison.

Le contrat de Reguilon comprendrait une clause de résiliation en janvier, lorsque Shaw et Malacia devraient être complètement rétablis. United souhaitait que cette stipulation soit incluse dans son offre pour Cucurella. Cependant, il ne pourrait pas jouer dans trois clubs en un an. Par conséquent, cet accord de prêt a échoué. De plus, cela ouvre la porte à Reguilon à Old Trafford.

PHOTO : IMAGO / Paul Marriott