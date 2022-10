United Cup : Nouveau tournoi par équipes mixtes pour lancer la saison de tennis 2023 en Australie | Actualités Tennis

Un nouveau tournoi mixte de 15 millions de dollars (13 millions de livres sterling) mettant en vedette des équipes de 18 nations jouant des matchs dans trois villes australiennes lancera la saison internationale de tennis 2023, a annoncé vendredi Tennis Australia.

L’édition inaugurale de la United Cup, qui remplace l’éphémère épreuve par équipe masculine de la Coupe ATP, sera lancée le 29 décembre de cette année et se poursuivra jusqu’à la finale à Sydney le 8 janvier.

Brisbane et Perth accueilleront également des matchs du tournoi à la ronde dans la phase de groupes du tournoi, qui offriront des points de classement ATP et WTA aux quatre hommes et quatre femmes de chaque équipe nationale.

La compétition est la dernière tentative de créer un contenu captivant pour les fans au début de l’année lorsque la crème des talents mondiaux du tennis est en Australie pour préparer le Grand Chelem d’ouverture de l’année.

La Coupe ATP, une joint-venture entre Tennis Australia et le circuit masculin qui a duré trois ans, a remporté de gros prix et des noms de premier plan, mais n’a pas réussi à attirer les foules et a dû faire face à des défis logistiques pendant la crise de Covid.

Le tournoi par équipes mixtes Hopman Cup, plus populaire, s’est déroulé à Perth au début de l’année de 1989 à 2019, mais a été supprimé pour faire place à la Coupe ATP.

Le nouveau tournoi reflète également la coopération croissante entre les circuits masculins et féminins, qui ont pris des mesures pour rationaliser la gouvernance du jeu depuis que la crise sanitaire mondiale a fortement perturbé la saison 2020.

“La United Cup marque une avancée majeure pour le tennis”, a déclaré le chef de l’ATP, Andrea Gaudenzi.

“Nous sommes ravis de voir les meilleurs joueurs masculins et féminins s’affronter ensemble, avec des points de classement en jeu, pour lancer la saison comme jamais auparavant.”