MANCHESTER, Angleterre: Être exclu du derby de Manchester n’aurait peut-être pas semblé si mauvais pour les fans après tout.

United et City ont fait match nul 0-0 lors d’une rencontre terne en Premier League qui a vu les rivaux réussir seulement deux tirs cadrés chacun entre eux samedi.

Quelle différence par rapport à 279 jours plus tôt, lorsqu’une victoire de United a produit des célébrations bruyantes de la part des vainqueurs lors de ce qui s’est avéré être le dernier week-end avec des stades pleins autorisés.

L’assouplissement de l’Angleterre coronavirus Les restrictions n’ont pas encore atteint Manchester, Old Trafford parmi les 10 clubs de Premier League n’ayant même pas autorisé 2000 fans, contrairement aux 10 autres stades.

Le 183e derby de Manchester a donc été le premier dans un stade vide. Ce n’était que la deuxième fois depuis 2010 que les rivaux disputaient un match nul sans but, reflétant leur lutte pour faire bonne impression en championnat cette saison.

Aucun fan n’est une atmosphère différente, a déclaré le défenseur de City John Stones. Le derby est une grande occasion pour nous en tant que joueurs et plus encore pour la ville et les fans. C’est frustrant de ne pouvoir avoir personne dans le stade en ce moment.

United est septième, quatre points derrière le leader Tottenham, et City est un point derrière en huitième.

Il n’est pas surprenant que United ait été si inefficace devant le but, étant donné que l’équipe d’Ole Gunnar Solskjaer n’a marqué que trois fois lors de ses six matches de championnat à Old Trafford, dont deux en pénalité.

United pensait avoir remporté un penalty en début de seconde période mais Marcus Rashford a ensuite été repéré par le VAR comme étant hors-jeu avant d’être victime d’une faute de Kyle Walker.

Après avoir été éliminé de la Ligue des champions mardi, United a au moins évité une nouvelle défaite dommageable.

Mais pour City, les ambitions vont au-delà de la simple mise au rebut pour revenir dans le top quatre alors que l’équipe de Pep Guardiola tente de regagner le trophée de Liverpool.

Nous sommes un peu frustrés de ne pas en être repartis avec beaucoup, mais nous nous sommes si bien battus, a déclaré Stones.

___

