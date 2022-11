United Church of Sandwich offrant des tartes à la citrouille en novembre – Shaw Local

L’Église Unie de Sandwich offre des tartes à la citrouille, aux pacanes et aux raisins en novembre. Les commandes sont dues avant le 16 novembre et le ramassage aura lieu de 9 h à 11 h le 23 novembre à l’église, 512 Lions Road à Sandwich. Les tartes à la citrouille coûtent 20 $ chacune; les tartes de spécialité coûtent 25 $ chacune. Les commandes et le paiement sont exigés à l’avance. Appelez le bureau de l’église au 815-786-9243 pour passer une commande.

La tarte de décembre sera composée de chapelure aux pommes avec des tartes de spécialité aux noix de pécan et à la viande hachée. Les tartes seront disponibles juste à temps pour Noël. Surveillez pour plus d’informations.

Des abonnements à la tarte du mois sont également disponibles. Ce sont d’excellents cadeaux pour les amis et les proches qui sont difficiles à acheter. Un abonnement de trois mois s’étend de janvier à mars ou d’avril à juin pour 55 $. Un abonnement de six mois s’étend de janvier à juin pour 105 $.

Les tartes de janvier à juin peuvent être achetées cuites ou congelées avec des instructions de cuisson.

Pour plus d’informations, visitez unitedchurchsandwich.org ou appelez le bureau de l’église au 815-786-9243 pour obtenir une liste des tartes et des dates jusqu’en juin.