United Cerebral Palsy-Center for Disability Services nomme le gagnant du prix – Shaw Local

JOLIET – Le United Cerebral Palsy-Center for Disability Services a annoncé que Sue Treharne a reçu le prix Melvin J. Larson en reconnaissance de ses services continus à l’agence.

Le prix Larson a été créé en 1985 pour reconnaître l’importance du service bénévole pour l’agence, selon un communiqué de presse de l’UCP-CDS. Larson a fondé une section locale en septembre 1955 avec seulement quatre familles. En 1966, l’agence a ouvert sa première école dédiée à offrir des opportunités éducatives égales aux enfants ayant une déficience intellectuelle dans tout le comté de Will. L’école s’est développée au cours des 56 dernières années et propose désormais des services dans cinq comtés.

Treharne a rejoint le conseil d’administration de l’UCP-CDS en 2013 et en est actuellement à son troisième mandat de présidente. Avant cela, elle est diplômée de l’Université de St. Francis et a travaillé dans l’éducation spécialisée dans le district scolaire 86 de Joliet et le district scolaire 204 d’Indian Prairie.

UCP-CDS offre des services aux enfants et aux adultes souffrant de handicaps graves et multiples, y compris l’autisme, l’épilepsie, les lésions cérébrales traumatiques et les déficiences orthopédiques qui résident dans les comtés de Will, Grundy, Kankakee, Kendall et Iroquois. Pour plus d’informations, appelez le 815-744-3500.