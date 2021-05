United Aviation Academy recherche la diversité, pour recruter plus de Noirs, de femmes

Près de 30 ans avant que le Dr Martin Luther King Jr. ne prononce le discours «I Have A Dream» de la capitale nationale, le lieutenant William Powell a partagé son propre rêve pour l’Amérique: un rêve où les Noirs se débarrassent des chaînes du racisme et déploient leurs ailes voler.

L’ancien fantassin de l’armée est tombé amoureux de l’aviation pendant son séjour à l’étranger pendant la Première Guerre mondiale et est devenu en 1932 l’une des personnes les plus rares aux États-Unis: un homme noir avec une licence de pilote.

Le livre semi-autobiographique de Powell « Black Wings », publié en 1934, a exhorté la jeunesse noire à saisir la liberté et l’opportunité du transport aérien comme il le faisait.

«Remplissez l’air avec des ailes noires», a-t-il écrit.

Mais près de 90 ans plus tard, le rêve de Powell reste reporté. Bien que les pilotes noirs volent presque depuis qu’il y avait des avions à voler, ceux qui voulaient se lancer dans l’aviation et l’industrie aérospatiale au 21e siècle sont toujours confrontés au même obstacle de racisme qui était présent au tournant du siècle dernier.

Selon les données 2020 du Bureau of Labor Statistics des États-Unis, environ 94% des 155000 pilotes d’avion et ingénieurs de vol du pays identifiés comme blancs. Seulement 3,4% étaient noirs, avec un peu plus de 10% combinés de pilotes et d’ingénieurs répertoriés comme noirs, Latinx (5,0%) ou asiatiques (2,2%).

Les femmes ne représentent que 5,6%, les femmes noires représentant moins de 1% de ce total. Cela ne représente qu’environ 150 femmes noires sur les ponts d’envol chaque année.

« Je pense que les chiffres montrent assez clairement qu’il y a beaucoup de place pour l’amélioration », a déclaré Joel Webley, un garde national et pilote de ligne qui préside actuellement le conseil d’administration de l’Organisation des professionnels de l’aérospatiale noire (OBAP).

Mais lorsque United Airlines a annoncé le mois dernier un plan visant à former et à embaucher davantage de personnes de couleur et de femmes pour devenir pilotes afin d’améliorer la diversité – au moins la moitié de ses 5000 nouvelles recrues au cours de la prochaine décennie – elle a rencontré une réaction rapide de la part de certains membres des cercles conservateurs.

Tucker Carlson de Fox News, par exemple, a affirmé que la formation d’un plus grand nombre de candidats issus de minorités conduirait à une baisse des normes aéronautiques et «ferait tuer des gens».

« Vous vous rendez compte que tout le monde ne pense pas que nous devrions être là », a déclaré le capitaine Theresa Claiborne, la première femme noire pilote de l’armée de l’air et l’officier le plus haut gradé d’United Airlines.

Claiborne dirige une organisation, Sisters of the Skies, qui cible spécifiquement les jeunes femmes noires pour aider à créer un nouveau pipeline pour les pilotes noirs en herbe.

«C’est l’une des raisons pour lesquelles je dis que mon travail – celui de Theresa Claiborne – est d’être le meilleur capitaine que je puisse être», a-t-elle déclaré. «Pour représenter mon entreprise, pour représenter les Noirs, pour représenter les femmes noires pour montrer que, oui, nous faisons ce travail.»

Voler depuis le début

La résistance à la notion de pilotes noirs a commencé dès la réalisation du vol lui-même, ce qui s’est produit à une époque où de larges pans de l’Amérique vivaient encore sous la ségrégation légale.

Des décennies avant que Powell n’écrive son livre encourageant son peuple à atteindre le ciel, les Noirs américains qui voulaient voler ont dû quitter le pays pour apprendre le métier. Aucune école de pilotage ou service aérien militaire américain ne les accepterait.

Parmi eux figuraient Eugene Bullard, originaire de Géorgie né d’anciens esclaves qui cherchaient une nouvelle vie en France et s’engagea dans la Légion étrangère française au début de la Première Guerre mondiale.Il rejoignit ensuite l’armée de l’air du pays et gagna ses ailes en 1917, devenant ainsi le premier pilote de chasse noir de l’histoire.

Mais lorsqu’il a tenté de rentrer chez lui et de rejoindre le service aérien américain lorsque l’Amérique est entrée en guerre la même année, sa candidature a été rejetée, malgré ses qualifications, en raison de sa race.

Trois ans plus tard, Bessie Coleman, la fille de métayers du Texas, a suivi les traces de Bullard en France après avoir été incapable de trouver une formation au pilotage aux États-Unis en raison de sa race et de son sexe.

Après avoir été acceptée dans une prestigieuse école de pilotage là-bas, Coleman est devenue la première aviateur licenciée d’origine noire ou amérindienne en 1921.

Elle est retournée aux États-Unis et a été acclamée en tant que pilote de spectacle jusqu’à ce qu’elle meure dans un accident d’avion en 1926 – la même année, James Herman Banning, originaire de Canton, dans l’Oklahoma, est devenu le premier pilote noir à obtenir sa licence par le Département du commerce des États-Unis.

Powell a été confronté à un choix similaire après avoir été rejeté par les écoles de pilotage près de chez lui à Chicago et par l’armée de l’air (maintenant l’armée de l’air): poursuivre sa licence de pilote en France ou se battre pour percer dans les États comme l’avait fait Banning.

L’ancien fantassin a choisi de tenter sa chance dans son pays d’origine et a finalement trouvé un endroit prêt à le former en 1928: la Los Angeles School of Flight.

En quatre ans, il avait obtenu sa licence de pilote aux États-Unis, parrainé le tout premier spectacle aérien All-Black American et fondé un club d’aviation en l’honneur de Coleman qui accueillait des gens de toutes races et de tous genres.

Avant Banning et Powell, le seul homme noir à obtenir une licence de pilote sur le sol américain avait la peau si claire qu’il aurait pu passer pour blanc.

Moins d’une décennie après que Wilbur et Orville Wright aient piloté le premier avion de Kitty Hawk en Caroline du Nord, Emory Malick a reçu sa licence de pilote international en 1912 après avoir étudié à la Curtiss School of Aviation de San Diego. Il est considéré comme le premier pilote d’origine africaine aux États-Unis, bien que cette distinction soit quelque peu controversée.

La petite-nièce de Malick, une femme blanche nommée Mary Groce, a découvert une vieille photo de Malick dans laquelle il semble être noir ou métis – un secret de famille, a déclaré Groce. Les archives publiques de Lancaster, en Pennsylvanie, où Malick a vécu une fois, indiquent que lui et sa famille se sont identifiés comme blancs.

Mais Dorothy Cochrane, conservatrice de l’aviation générale au Smithsonian National Air and Space Museum, affirme que les récits d’autres pilotes qui ont volé avec Malick offrent suffisamment de preuves pour confirmer son ascendance noire. « À ce stade, nous pensons qu’il est le premier pilote afro-américain. »

Ce n’est qu’au début de la Seconde Guerre mondiale que les États-Unis ont commencé à former régulièrement des pilotes et des mécaniciens militaires noirs, ouvrant la voie aux célèbres aviateurs de Tuskegee pour entrer dans l’histoire en 1941 en tant que premiers pilotes de chasse noirs de l’histoire américaine.

Sept ans après l’entrée officielle des aviateurs dans l’effort de guerre, le président Harry Truman a signé un décret déségrégeant l’armée américaine en 1948.

Cochrane dit que le succès des aviateurs a rendu cela possible.

« Leurs missions de combat, leur entraînement, tous leurs ratios étaient les mêmes que les pilotes blancs. Ils étaient décorés, ils étaient respectés », a-t-elle déclaré. « Il n’y avait aucune raison de ne pas continuer. »

Les ailes du vol moderne

Alors que les aviateurs de Tuskegee et les pionniers de l’aviation avant eux ont dégagé la piste pour la prochaine génération de pilotes noirs, le racisme enraciné et Jim Crow ont conspiré pour empêcher les ailes noires d’atteindre le ciel pendant des décennies.

Malgré la déségrégation de l’armée, Jesse Brown, qui est devenu le premier pilote de chasse noir de la Marine en 1948, a fait face à la fois aux tentatives secrètes de le disqualifier pendant l’entraînement au vol ainsi qu’à l’agression manifeste des supérieurs blancs.

À un moment donné, se souvient Fletcher, le frère de Brown, un instructeur de vol a dit qu’il préférait se tuer lui-même et Brown dans un accident d’avion plutôt que de voir Brown devenir pilote.

En dehors des forces armées, les pilotes noirs se sont vu refuser des emplois dans l’industrie du transport aérien commercial jusqu’en 1964, date à laquelle American Airlines a embauché le capitaine Dave Harris.

«Après le rejet de plusieurs autres grandes compagnies aériennes à l’époque, Harris a voulu éviter tout malentendu sur la route», selon un communiqué de presse 2008 d’American Airlines annonçant des distinctions spéciales pour Harris, qui a pris sa retraite après 30 ans de service en 1994.

«’Suite à son entretien avec l’Américain, se souvient Harris, je me suis senti obligé de dire [the interviewer] J’étais noir », dit le communiqué de presse. « Le pilote en chef qui a mené l’interview a répondu: » C’est American Airlines et nous ne nous soucions pas si vous êtes noir, blanc ou chartreuse, nous voulons seulement savoir, pouvez-vous piloter l’avion? « »

Cinq ans plus tard, Woodson Fountain – autrefois un aspirant pilote militaire qui a obtenu son premier vol en avion de Tuskegee Airman Major Charles Dryden – a franchi la même barrière chez Northwest Airlines, qui fait maintenant partie de Delta Airlines.

Fountain a déclaré qu’il était le premier pilote noir à rejoindre la société lorsqu’il a commencé en 1969. Dans l’ensemble de l’industrie, a-t-il dit, seuls environ 80 pilotes noirs étaient dans le ciel à l’époque.

Cela fait plus de 50 ans que Fountain a piloté son premier avion; il a maintenant 80 ans et est à la retraite. Mais il a déclaré que le problème de la représentation dans l’industrie aéronautique reste loin d’être résolu, c’est pourquoi le plan actuel de United n’est «rien d’autre que bon» pour les pilotes potentiels.

«Je pense que les candidats vont être très, très motivés à faire quoi que ce soit pour devenir pilote», a-t-il déclaré. « [United Airlines] a besoin de pilotes, et je pense qu’ils sont conscients du manque de nombre représentatif de pilotes afro-américains et de femmes et vont faire de leur mieux pour améliorer ces pourcentages. Chapeau à eux, je pense que c’est fantastique.

Webley est d’accord, notant que les avantages d’un vivier de talents plus inclusif vont dans les deux sens.

«Diverses organisations affichent des niveaux d’innovation et de revenus plus élevés», a-t-il déclaré. «De nombreuses entreprises évitent cet argument en faveur de la diversité parce qu’elles craignent d’être accusées de« faire de la diversité »pour une mauvaise raison. Je pense que ce n’est pas la bonne approche – il faut que l’on sache que la diversité est un bon sens commercial. »

Webley travaille chez United aux côtés de Claiborne, dont le groupe Sisters of the Skies prévoit de profiter d’un boom de l’aviation attendu après la pandémie de COVID-19.

«Nous sommes juste maintenant suffisamment exposés pour que les jeunes filles et garçons noirs puissent regarder et voir des gens qui leur ressemblent en train de faire quelque chose qu’ils n’auraient jamais pensé pouvoir faire», a déclaré Claiborne. «C’est une belle chose.»

Leurs efforts concertés pour créer des opportunités pour les futurs pilotes noirs pourraient concrétiser le rêve de Powell présenté dans « Black Wings » alors même que l’industrie aéronautique se remet de la pandémie.

«Il y a un meilleur travail et un meilleur avenir dans l’aviation pour les Noirs que dans toute autre industrie», a écrit Powell, «et la raison en est la suivante: l’aviation ne fait que commencer sa période de croissance, et si nous nous y engageons maintenant… nous pouvons grandir à mesure que l’aviation se développe. »