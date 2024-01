United Auto Workers soutient la candidature de Biden à la réélection

Les Travailleurs unis de l’automobile ont annoncé mercredi leur soutien au président Biden, une démonstration de soutien clé, si attendue, alors que le président se concentre sur les élections générales.

Le soutien du syndicat qui compte 400 000 membres est essentiel pour M. Biden alors qu’il cherche à renforcer son soutien parmi la classe ouvrière américaine. M. Biden est devenu le premier président de l’histoire moderne à rejoindre une ligne de piquetage lorsqu’il rendu visite aux grévistes près de Détroit en septembre, une décision vantée par le président de l’UAW, Shawn Fain, alors qu’il faisait valoir aux membres que M. Biden, et non l’ancien président Donald Trump, est leur champion.

“Joe Biden a parié sur le travailleur américain tandis que Donald Trump a blâmé le travailleur américain”, a déclaré Fain lors de son annonce lors du congrès politique de l’UAW à Washington, DC. “Nous devons savoir qui va occuper le siège le plus puissant du monde et nous aider. gagner en tant que classe ouvrière unie. Donc, si notre soutien doit être mérité, Joe Biden l’a mérité… L’UAW soutient Joe Biden à la présidence des États-Unis !”

CBS News a confirmé l’approbation avant qu’elle ne soit annoncée, et Actualités NBC a été le premier à le signaler.

Le président Biden rejoint les membres en grève du United Auto Workers sur la ligne de piquetage devant le centre de distribution Willow Run de GM, à Bellville, Michigan, le 26 septembre 2023. Reuters/Evelyn Hockstein



Mercredi, Fain a cherché à opposer Trump à M. Biden, en déclarant : « rarement, en tant que syndicat, vous êtes aussi clair sur le choix entre deux candidats ».

“Donald Trump est un jaune”, a déclaré Fain sous les acclamations de son public. “Donald Trump est un milliardaire et c’est ce qu’il représente. Si Donald Trump avait un jour travaillé dans une usine automobile, il ne serait pas membre de l’UAW, il serait un homme d’affaires essayant d’écraser les travailleurs américains.”

Les cols bleus des États dynamiques à forte syndicalisation, comme le Wisconsin et le Michigan, sont essentiels à la réélection de M. Biden, qui cherche à se défendre. Atout, qui est le favori pour l’investiture républicaine à la présidentielle. M. Biden se présente fréquemment comme le « président le plus pro-syndical de l’histoire » et cite les origines ouvrières de sa famille et son enfance à Scranton, en Pennsylvanie, puis dans le Delaware.

Le L’UAW a hésité à approuver Les efforts de réélection de M. Biden depuis des mois, citant des inquiétudes selon lesquelles les politiques de son administration étaient trop favorables aux véhicules électriques. Et Trump a obtenu un fort soutien de la part des cols bleus, ce qui constitue sans aucun doute une préoccupation constante pour la campagne Biden. Fain a cherché à faire appel aux membres de l’UAW qui pourraient pencher vers Trump.

“Les élections ne consistent pas seulement à choisir votre meilleur ami pour le poste ou le candidat qui vous fait du bien”, a déclaré Fain mercredi. “Les élections sont une question de pouvoir.”

En septembre, M. Biden s’est rallié aux côtés des travailleurs de l’UAW dans le Michigan car ils exigeaient de meilleurs salaires et avantages sociaux. Le président a pris un micro et a exhorté les travailleurs à “s’y tenir” dans leur lutte pour une augmentation “significative”.

“Le fait est que vous, les gars de l’UAW, avez sauvé l’industrie automobile en 2008 et avant”, a déclaré M. Biden devant un centre de distribution de General Motors près de Détroit. “J’ai fait beaucoup de sacrifices. J’en ai abandonné beaucoup et les entreprises étaient en difficulté. Mais maintenant, elles se portent incroyablement bien. Et devinez quoi ? Vous devriez aussi vous en sortir incroyablement bien.”

Mercredi, Fain a cherché à opposer l’approche de M. Biden à celle de Trump, soulignant que quand Trump est venu en visite Dans la région de Détroit, pendant la grève, l’ancien président a visité une usine non syndiquée.

“Au lieu de dire du mal de notre syndicat, Joe Biden s’est tenu à nos côtés”, a déclaré Fain.

En fin de compte, les travailleurs de l’UAW et les trois grands constructeurs automobiles ratifié un contrat cela a considérablement augmenté les salaires et autres avantages sociaux.

Lors des dernières élections, l’UAW a soutenu M. Biden en avril 2020.

