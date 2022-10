United ajoute de nouveaux vols transatlantiques pour l’été 2023 en pariant sur la reprise des voyages

United Airlines prévoit une autre augmentation importante du calendrier des voyages transatlantiques, dans le pari que les consommateurs continueront de débourser pour des voyages internationaux, dont certains ont été reportés pendant des années.

L’été prochain, United annonce qu’elle volera vers 37 villes d’Europe, d’Afrique, d’Inde et du Moyen-Orient, un total qui, selon elle, est supérieur à celui des autres compagnies aériennes américaines réunies. Il ramènera également des destinations, y compris un vol sans escale depuis son hub de l’aéroport international Newark Liberty dans le New Jersey et Stockholm sur un Boeing 757 le 27 mai. Il a desservi cette ville pour la dernière fois en 2019.

Les dirigeants des compagnies aériennes ont récemment signalé un été solide pour les voyages en Europe en particulier. United a déclaré que la demande avait augmenté de 20% par rapport à 2019 pendant le pic estival. Les ventes de billets ont été robustes à l’automne, incitant certains transporteurs à maintenir davantage de vols hors pointe pour chasser ces revenus.

Malgré une forte demande et des revenus provenant de tarifs élevés, les compagnies aériennes ont été paralysées par une série de défis cet été, tels que les retards et les pénuries de livraison d’avions, et le chaos dû aux pénuries de personnel dans les principaux hubs européens comme ceux de Londres et d’Amsterdam, ce qui a incité les compagnies aériennes à réduire leur capacité.

“Il s’agit d’un calendrier que nous pensons pouvoir appliquer”, a déclaré aux journalistes Patrick Quayle, vice-président senior de la planification et des alliances du réseau mondial chez United. Il a déclaré que le transporteur travaille en étroite collaboration avec les aéroports et d’autres membres de l’industrie pour s’assurer qu’il ne dépasse pas les limites.

L’inflation, un rebond plus lent des voyages d’affaires et d’autres problèmes pèsent toujours sur la demande pour 2023. L’aéroport d’Heathrow à Londres a averti mardi que la demande de voyages était “incertaine”.

Lorsque la demande était plus faible lors de la pandémie de Covid, United a expérimenté sa carte routière, proposant des destinations telles que Palma de Majorque en Espagne et Ponta Delgada aux Açores au Portugal. Ces vols reviennent bien que le service vers Bergen, en Norvège, n’ait pas été retenu pour 2023.

United a annoncé mercredi qu’il commencerait des vols le 25 mai entre San Francisco et Rome sur un 777-200ER, dans le cadre du gros investissement du transporteur dans le service vers l’Italie. Le même jour, il commencera un service saisonnier vers Shannon, en Irlande, depuis l’aéroport international de Chicago O’Hare sur un Boeing 757 et des vols quotidiens vers Barcelone, en Espagne, depuis Chicago sur un 787 Dreamliner.

Il proposera également des vols de l’aéroport international de Washington Dulles à Berlin sur un Boeing 767, à partir du 25 mai. Le transporteur prévoit d’effectuer 23 vols quotidiens vers Londres Heathrow l’été prochain.

Le 25 mars, United lancera un service entre Newark et Dubaï, aux Émirats arabes unis, sur un Boeing 777-200ER, vols annoncés le mois dernier dans le cadre d’un nouveau partenariat avec Emirates.

Delta Airlines accélère également le service vers l’Europe pour le printemps et l’été prochains, augmentant sa capacité transatlantique de 8% à partir de 2022.

Ses ajouts incluent une liaison sans escale vers Genève, davantage de services vers Londres et une reprise des vols quotidiens vers Berlin, le tout depuis l’aéroport international John F. Kennedy de New York.