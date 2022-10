United Airlines vise à faire voler des avions électriques d’ici 2030

Un United Airlines vu à l’aéroport international LaGuardia de New York.

United Airlines vise à ce que des avions électriques effectuent des vols régionaux d’ici la fin de la décennie, dans le cadre de l’objectif de la société de réduire complètement son empreinte carbone à zéro net d’ici 2050.

Ces avions alimentés par batterie sont développés par la start-up suédoise Heart Aerospace, à partir de laquelle United a passé une commande de 100 avions en juillet 2021. United a également investi un montant non divulgué dans l’entreprise via sa branche de financement de capital-risque au moment de l’accord.

United a fortement poussé dans une variété de formes d’aviation à faibles émissions, non seulement en annonçant son intention d’acheter des taxis aériens électriques et des avions verticaux, ainsi que des moteurs électriques à hydrogène, mais aussi en investissant dans les entreprises à l’origine des technologies en plein essor.

« Nous ne pouvons pas continuer à faire et à exploiter notre entreprise comme nous le faisons ; il est impératif que nous la changions, et la façon dont nous allons la changer passe par l’investissement dans la technologie », a déclaré Mike Leskinen, président de United Airlines Ventures, dans un interview dans le cadre de CNBC Conférence virtuelle ESG Impact jeudi.

“La technologie existante va soit nous amener à voler moins, ce qui est une alternative inacceptable, soit continuer avec une empreinte carbone, ce que nous pensons être tout aussi inacceptable”, a déclaré Leskinen.

Heart Aerospace, qui a récemment repensé ce qui sera son premier avion électrique, désormais appelé ES-30, prévoit de mettre les avions en service en 2028, a déclaré Anders Forslund, PDG et fondateur de la société.

Les avions de 30 passagers seront propulsés par des moteurs électriques alimentés par des batteries, ce qui permettra aux avions d’avoir une autonomie entièrement électrique de 200 kilomètres (124 miles). Les avions comprendront également un moteur hybride de réserve alimenté par du carburant d’aviation durable, lui permettant d’avoir une autonomie étendue allant jusqu’à 400 kilomètres avec un vol complet.

Heart Aerospace, qui a également reçu des commandes d’Air Canada, de Mesa Air Group et d’Icelandair, a reçu des investissements de Breakthrough Energy Ventures et d’EQT Ventures de Bill Gates.

Leskinen a déclaré que ces itinéraires courts sont la vision initiale de United sur la manière dont la technologie sera utilisée, l’aéroport international de Chicago O’Hare et l’aéroport international de Denver étant considérés comme des marchés clés pour le premier lot d’avions.

“Au départ, nous voulons voler sur des routes de 200 milles ou moins”, a-t-il déclaré. “Mais à mesure que cette densité d’énergie augmente, ce même avion aura une portée de 250 miles, 300 miles, ce qui nous donnera beaucoup plus d’utilité ici en connectant nos hubs.”

Les avions pourront se recharger en moins de 30 minutes, a déclaré Forslund, rouvrant potentiellement des routes régionales mal desservies par les avions à réaction modernes.

United pourrait potentiellement offrir ces itinéraires plus courts non seulement avec une plus grande fréquence mais à moindre coût, a déclaré Leskinen.

“Alors que nous adoptons des avions électriques, je pense que le coût d’un avion de 30 places, d’un avion de 50 places, à mesure que l’industrie évolue, sera moins cher qu’un avion traditionnel”, a-t-il déclaré. Pour les petites villes, cela signifie qu’elles “obtiendront soit un service qu’elles n’avaient pas auparavant, soit une plus grande fréquence de service”, a-t-il ajouté.