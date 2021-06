United Airlines veut ramener les voyages aériens supersoniques

Mais les plans de la start-up ont déjà glissé au moins une fois, et il devra surmonter de nombreux obstacles, notamment obtenir l’approbation de la Federal Aviation Administration et des régulateurs d’autres pays. Même les fabricants établis ont trébuché lors de l’introduction d’avions nouveaux ou redessinés. Le 737 Max de Boeing a été cloué au sol pendant près de deux ans après deux accidents.

Boom, qui a levé 270 millions de dollars auprès de sociétés de capital-risque et d’autres investisseurs, a déclaré qu’il prévoyait d’introduire des avions en 2025 et de commencer les essais en vol en 2026. Il s’attend à ce que l’avion, qu’il appelle l’Overture, transporte des passagers avant la fin de la décennie. .

Président Biden réfléchi aux vols supersoniques lors de la discussion de son plan d’infrastructure en avril. Et jeudi, United Airlines a annoncé qu’elle commandait 15 jets capables de voyager plus vite que la vitesse du son à Boom Supersonic, une start-up de Denver. La compagnie aérienne a déclaré qu’elle avait la possibilité d’augmenter sa commande jusqu’à 35 avions.

L’ère des vols commerciaux supersoniques a pris fin lorsque le Concorde a effectué son dernier voyage entre New York et Londres en 2003, mais l’attrait des voyages aériens ultrarapides ne s’est jamais tout à fait éteint.

« Il n’y avait aucun intérêt des compagnies aériennes », a déclaré Henry Harteveldt, analyste et consultant de l’industrie du voyage, expliquant pourquoi les vols supersoniques languissaient. « Et une grande partie du manque d’intérêt des compagnies aériennes était qu’il n’y avait pas de moteurs disponibles dans le commerce qui permettraient à un jet supersonique d’être économiquement viable. »

Ce qui n’est pas clair, c’est si Boom a résolu les problèmes qui ont contraint British Airways et Air France à cesser d’utiliser le Concorde sur les vols transatlantiques – coûts élevés, problèmes de sécurité et demande en baisse.

United et Boom ne divulgueraient pas les détails financiers, y compris le coût de chaque avion, mais M. Leskinen a déclaré que l’économie devrait être à peu près la même qu’un nouveau Boeing 787, un avion gros-porteur que les compagnies aériennes utilisent généralement sur les routes internationales. United s’est engagé à acheter les avions si Boom parvient à les produire, à obtenir les approbations réglementaires et à atteindre d’autres objectifs, comme répondre à ses exigences de durabilité.

« Nous sommes vraiment confiants dans l’avenir », a déclaré M. Leskinen. « L’aérospatiale met beaucoup de temps à innover. Et donc si vous ne commencez pas à saisir ces opportunités maintenant, vous les aurez manquées.

L’accord est la dernière tentative de United de se positionner en tant que preneur de risques secouant une industrie qui se remet à peine sur pied après une pandémie dévastatrice. La compagnie aérienne a annoncé un investissement de 20 millions de dollars dans une start-up de taxi aérien électrique, Archer, en février, et elle travaille sur un « battement de tambour régulier » de plus de paris de ce type, a déclaré Michael Leskinen, qui dirige le développement de l’entreprise chez United.

Deux décennies plus tard, certaines start-up, dont Boom et Spike Aerospace, vont de l’avant avec de nouveaux designs et plans.

Boom, qui travaille avec Rolls-Royce, le constructeur britannique de moteurs à réaction, a déclaré que son avion serait plus efficace que le Concorde ; United estime qu’il sera 75 % plus efficace. Les avions de Boom ne seront pas aussi bruyants que le Concorde car leurs moteurs ne créeront un bang sonique que lorsqu’ils survoleront l’eau « quand il n’y a personne pour l’entendre », a déclaré Blake Scholl, directeur général de Boom, qui travaillait auparavant chez Amazon et Groupon.

Ces dernières années, de nombreuses personnes se sont également de plus en plus préoccupées de la contribution du transport aérien au changement climatique. Selon les experts, les jets supersoniques devraient consommer plus de carburant que les jets réguliers par passager et par mile.

M. Scholl a déclaré que les moteurs des avions de Boom reposeraient entièrement sur du carburant d’aviation durable, qui peut être fabriqué à partir de déchets, de plantes et d’autres matières organiques. Les experts disent qu’un tel carburant pourrait réduire les émissions, mais son approvisionnement est limité, il est cher et son utilisation n’élimine pas les émissions de gaz à effet de serre.

United a déclaré qu’il était trop tôt pour savoir combien il facturerait pour les vols, qu’il exécuterait à partir de ses hubs de Newark et de San Francisco pour commencer. Mais un autre grand point d’interrogation sur l’avion est de savoir combien de personnes seront prêtes à dépenser les milliers de dollars que chaque billet d’un vol supersonique est susceptible de coûter.

United s’est longtemps concentré sur les voyageurs d’affaires, notamment en ajoutant des vols vers Israël, la Chine et d’autres destinations populaires auprès des cadres et en offrant plus de sièges en classe affaires dans ses avions. M. Leskinen a qualifié l’idée du voyage supersonique d' »outil vraiment puissant pour les affaires ».

« Vous pouvez avoir une réunion d’affaires et rester à la maison pour dîner avec votre famille », a-t-il déclaré.

Mais les voyages d’affaires et internationaux devraient rebondir lentement après la pandémie, et certains experts disent qu’ils pourraient ne pas se rétablir complètement avant des années, car les entreprises ont réalisé qu’elles peuvent être efficaces sans autant de réunions en personne.