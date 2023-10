United Airlines va commencer à embarquer les passagers assis à la fenêtre en premier afin d’accélérer le processus | Actualité économique

United Airlines commencera d’abord à embarquer les passagers assis à la fenêtre dans le but d’accélérer les délais d’embarquement.

La compagnie aérienne embarquera ensuite les passagers du siège du milieu, suivis des passagers du couloir, dans le cadre de la nouvelle politique qui sera introduite à partir de la semaine prochaine.

Cela intervient après que la compagnie aérienne américaine a testé le système – connu sous le nom de « Wilma » pour fenêtre, milieu, allée – sur quatre sites nationaux et dans l’un de ses aéroports principaux.

La politique a permis d’économiser jusqu’à deux minutes de temps d’embarquement par vol pendant l’essai, selon la compagnie aérienne.

United a déclaré que les clients sur la même réservation économique, tels que les familles avec de jeunes enfants, pourront toujours embarquer ensemble dans le cadre de la nouvelle politique.

La compagnie aérienne maintiendra également ses politiques d’embarquement actuelles pour les voyageurs handicapés, les enfants non accompagnés et ceux en service militaire actif.

Les clients en première classe et en classe affaires ne verront aucun changement dans leur processus d’embarquement.

La politique sera mise en œuvre sur les vols intérieurs américains et sur certains vols internationaux – même si on ne sait pas encore lesquels.

United Airlines – la troisième plus grande compagnie aérienne au monde en termes de taille de flotte et de nombre de routes – exploite huit aéroports pivots aux États-Unis et dessert 800 destinations dans le monde.

La compagnie propose également des vols au départ du Royaume-Uni vers plus de 340 destinations.

La compagnie aérienne a déclaré dans une note interne qu’elle mettrait en œuvre son nouveau système d’embarquement le 26 octobre.