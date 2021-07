United Airlines (UAL) 2T 21 réduit ses pertes

United Airlines a annoncé mardi un chiffre d’affaires plus élevé au deuxième trimestre et une perte plus faible grâce à une résurgence du transport aérien, le dernier transporteur à émettre des perspectives d’amélioration pour l’un des secteurs les plus touchés de la pandémie de Covid.

La compagnie aérienne basée à Chicago a déclaré qu’elle prévoyait de générer un bénéfice avant impôts ajusté positif pour les troisième et quatrième trimestres et qu’elle prévoyait d’augmenter ses vols en réponse à une demande de voyages plus élevée. Delta Air Lines et American Airlines ont également déclaré la semaine dernière avoir constaté une amélioration des réservations et des résultats financiers.

Le chiffre d’affaires de United de 5,47 milliards de dollars pour les trois mois clos le 30 juin, a baissé de plus de 50% par rapport au même trimestre de 2019, mais a augmenté de près de 70% par rapport au premier trimestre de l’année alors que les autorités américaines ont largement déployé les vaccins Covid ce printemps, attractions rouvert et de plus en plus de clients sont revenus au transport aérien.

Cependant, United a tout de même enregistré une perte nette de 434 millions de dollars, sa sixième perte trimestrielle consécutive. Au cours des trois premiers mois de 2021, United a enregistré une perte de près de 1,4 milliard de dollars et une perte de 1,63 milliard de dollars au deuxième trimestre de 2020. La compagnie aérienne a déclaré avoir enregistré 1,1 milliard de dollars de revenus provenant d’une subvention fédérale sur les salaires, faisant partie des 54 milliards de dollars du Congrès. réservé aux compagnies aériennes américaines depuis mars 2020.

Voici les performances de United au deuxième trimestre par rapport aux attentes de Wall Street, sur la base des estimations moyennes compilées par Refinitiv :

Résultats ajustés par action : une perte de 3,91 $, conforme aux attentes.

Revenu total: 5,47 milliards de dollars contre 5,37 milliards de dollars de revenus attendus.

Les actions de United ont baissé de moins de 1% dans les échanges après les heures normales.

La compagnie aérienne a déclaré avoir terminé le deuxième trimestre avec environ 23 milliards de dollars de liquidités disponibles.

Après ajustement des éléments ponctuels, United a enregistré une perte par action de 3,91 $, conformément aux estimations des analystes.

United a déclaré que sa capacité pour le trimestre en cours serait en baisse de 26% par rapport aux niveaux de 2019. Au deuxième trimestre, il a volé 46% de moins qu’en 2019. Il a déclaré que son coût par siège-mile, hors carburant et autres frais spéciaux, augmentera probablement de 17% par rapport au troisième trimestre de 2019, en partie en raison de vols plus courts que d’habitude. et en utilisant des avions plus petits.

Les coûts de carburant ont également grimpé. United a déclaré avoir payé en moyenne 1,97 $ le gallon de carburéacteur au deuxième trimestre, en hausse de près de 67% par rapport à il y a un an.

Les compagnies aériennes ont signalé une augmentation des réservations depuis ce printemps alors que les vaccins se sont largement déployés, les cas de Covid ont chuté et les autorités ont abandonné les restrictions de l’ère pandémique.

En plus d’une demande de voyages plus élevée, les revenus de fret ont augmenté de près de 51 % par rapport à l’année dernière pour atteindre 606 millions de dollars. Bien qu’elle ne représente qu’une petite partie des ventes globales de United, la demande de fret aérien a été un point positif pendant la pandémie pour le transporteur et d’autres.

Les dirigeants de United devraient discuter des résultats et fournir des perspectives plus approfondies lors d’un appel mercredi à 10 h 30 HE.

Les analystes devraient interroger la direction des compagnies aériennes sur les tendances des réservations de voyages internationaux et d’affaires, deux piliers des activités de United avant la pandémie. La variante delta à propagation rapide a suscité des inquiétudes quant au renouvellement des limites de voyage.

Lundi, le Département d’État et les Centers for Disease Control and Prevention ont déconseillé les voyages au Royaume-Uni en raison de l’augmentation du nombre de cas.

Mais United et d’autres compagnies aériennes sont optimistes quant à la reprise de la demande. United a annoncé le mois dernier son intention d’acheter 270 avions à fuselage étroit Boeing et Airbus, sa plus grosse commande d’avions jamais réalisée, pour remplacer les avions plus anciens et développer le transporteur au cours des prochaines années.