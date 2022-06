United Airlines supprimera 12% des vols de Newark dans le but de maîtriser les retards

United Airlines supprimera environ 50 vols quotidiens au départ de l’aéroport international Newark Liberty le mois prochain dans le but de réduire les retards qui ont perturbé les plans des voyageurs cette année.

Les réductions représentent environ 12% du programme de United dans son hub du New Jersey et s’appliquent uniquement aux vols intérieurs, à partir du 1er juillet.

Les dirigeants de United ont déclaré que les retards étaient le résultat de contraintes de capacité, de la construction d’aéroports et du contrôle du trafic aérien – et non d’un manque de personnel dans les compagnies aériennes.

L’industrie américaine du transport aérien a globalement été aux prises avec un taux plus élevé d’annulations et de retards de vols cette année par rapport à 2019. Des problèmes de routine comme les orages ont entraîné des retards importants pour les voyageurs, et les pénuries de personnel dans certaines compagnies aériennes ont entravé une augmentation des voyages en avion cette année. Les compagnies aériennes ont également réduit leurs vols et leurs destinations, invoquant une pénurie de pilotes.