United Airlines se développe à Denver, ajoutant des vols et des salons

United Airlines prévoit d’étoffer son horaire et d’ajouter de nouveaux salons à l’aéroport international de Denver, le transporteur parie que la demande de vols dans son hub à la croissance la plus rapide continuera d’augmenter.

United a déclaré mardi qu’il ajoutera 35 vols à l’aéroport du Colorado cette année. Les nouveaux itinéraires sans escale incluent un service vers Greensboro, en Caroline du Nord ; Dayton, Ohio; Lexington, Kentucky; et San Juan, Porto Rico. Le service de Denver de la compagnie aérienne cet été effectuera en moyenne 450 départs quotidiens, a déclaré une porte-parole.

United était l’aéroport plus grand transporteur l’an dernier avec 46 % de part de marché, contre Compagnies aériennes du sud-ouest ‘ 31 % de part, Compagnies aériennes frontalières avec 10%, Delta Airlines avec 5% et Compagnies aériennes américaines avec 4%, selon les données de l’aéroport.

Mais son nouveau service intervient alors que l’évolution des habitudes de voyage pendant la pandémie oblige les compagnies aériennes à repenser leurs réseaux et où déployer au mieux les avions, qui sont rares.

Le trafic de passagers de l’aéroport a augmenté rapidement pendant la pandémie alors que la ville grandissait et que les voyageurs recherchaient des destinations extérieures au milieu de restrictions visant à empêcher la propagation de Covid-19. L’année dernière, l’aéroport de Denver a accueilli un record de plus de 69 millions de passagers, ce qui en fait le troisième plus achalandé au monde, contre le 16e en 2019, selon Conseil international des aéroports.

En comparaison, San Francisco, un autre hub de United, qui bénéficiait d’une activité de voyages d’affaires avant la pandémie, a desservi 57,5 ​​millions de passagers en 2019 et seulement 42,3 millions l’année dernière.

United devrait également ouvrir un nouveau salon et rouvrir l’un des deux grands clubs rénovés, le dernier signe que les compagnies aériennes se bousculent pour faire de la place à des dizaines de voyageurs dépensiers.

L’année dernière, United a ouvert un mini-salon à emporter à Denver destiné aux voyageurs en correspondance avec d’autres vols.