United Airlines et Emirates vendront des sièges dans les avions de l’autre, marquant un revirement dans les modèles commerciaux des anciens ennemis.

Dans le cadre de l’accord, United a déclaré qu’il lancerait des vols vers Dubaï l’année prochaine.

L’accord de partage de code, que les PDG ont annoncé mercredi, donnera aux compagnies aériennes l’accès aux destinations de l’autre transporteur et est le dernier signe de dégel dans les relations entre les compagnies aériennes américaines et du Golfe, d’autant plus que les voyages aériens internationaux rebondissent après plus de deux ans de Covid. -19 pandémie.

Cela permettra également aux passagers de gagner et de brûler des miles de fidélisation sur chaque transporteur.

United et d’autres grands transporteurs américains comme Delta Air Lines et American Airlines avaient passé des années à faire pression contre l’expansion des grandes compagnies aériennes du golfe Persique aux États-Unis, arguant que les transporteurs publics étaient en concurrence déloyale avec le soutien des subventions gouvernementales, ce que ces pays ont nié.

Emirates a déclaré à CNBC qu’il mettait fin à son partenariat de partage de code avec son rival United JetBlue Airways le 30 octobre. Pendant ce temps, Etihad, basé à Abu Dhabi, a déclaré qu’il élargirait son partenariat avec JetBlue, basé à New York.

Qatar Airways et American Airlines ont annoncé en juin qu’elles élargiraient leur partenariat en partage de code.