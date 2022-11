United Airlines paiera 6 millions de rands au pilote bouddhiste qui a refusé les réunions des Alcooliques anonymes

United Airlines paiera 305 000 $ (environ 6 millions de rands) à un pilote bouddhiste qui a refusé de participer aux AA pour des motifs religieux.

Cette décision signifiait qu’il perdait son certificat médical et n’était plus autorisé à voler.

United a accepté d’accueillir du personnel de confessions non chrétiennes dans son programme à l’avenir.

United Airlines paiera 305 000 $ (environ 6 millions de rands) à un pilote bouddhiste qui a refusé d’assister à des réunions organisées par le programme chrétien des Alcooliques anonymes (AA).

La Commission américaine pour l’égalité des chances en matière d’emploi (EEOC) a déclaré dans un communiqué de presse que la compagnie aérienne a fait preuve de discrimination à l’encontre du pilote, qui a reçu un diagnostic de dépendance à l’alcool, pour des motifs religieux lorsqu’elle n’a pas proposé de voie alternative après avoir refusé d’assister aux réunions des AA en invoquant ses connotations religieuses.

L’homme, qui avait été pilote pendant 30 ans, a perdu le certificat médical délivré par la Federal Aviation Administration (FAA) après son diagnostic. Une étape pour retrouver la certification du programme de traitement de la toxicomanie professionnelle HIMS de United consiste à assister aux réunions des AA.

Il s’est opposé, citant les aspects religieux du programme en 12 étapes des AA, qui a ses origines dans un groupe chrétien, par la page FAQ du groupe. United a rejeté sa suggestion d’utiliser le groupe de soutien par les pairs basé sur le bouddhisme Refuge Recovery comme alternative, a déclaré la commission.

La décision a violé le titre VII de la loi sur les droits civils de 1964, qui interdit la discrimination fondée sur la religion, selon la commission, qui a poursuivi la compagnie aérienne au nom de l’homme en 2020, L’Associated Press a rapporté à l’époque.

Pour résoudre le procès, United paiera au pilote 305 000 $ d’arriérés de salaire et de dommages-intérêts et le réintégrera dans son programme HIMS tout en lui permettant de participer à un programme de récupération par les pairs non en 12 étapes. Il acceptera également des accommodements religieux dans son programme à l’avenir.

“Les employeurs ont l’obligation positive de modifier leurs politiques pour tenir compte des croyances religieuses des employés”, a déclaré l’avocat régional de l’EEOC New York, Jeffrey Burstein. “S’ils exigent que leurs employés fréquentent les AA dans le cadre d’un programme de réadaptation, ils doivent s’assurer qu’ils permettent des alternatives pour leurs employés qui ont des objections religieuses aux AA.”

Un porte-parole de United a déclaré à Insider: “En ce qui concerne l’EEOC, la sécurité est notre priorité absolue et nous avons la plus grande confiance dans le programme HIMS, considéré comme l’étalon-or de notre industrie pour la surveillance de la toxicomanie.”

La EEOC applique les lois fédérales interdisant la discrimination dans l’emploi.