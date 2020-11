United Airlines lance les PREMIERS lots de vaccin Pfizer COVID aux États-Unis dans des caisses réfrigérées

Alors que les scientifiques se précipitent pour développer un vaccin contre le coronavirus afin de ramener le monde à la normale, MailOnline a jeté un coup d’œil aux candidats potentiels.

Les essais de vaccins ont été interrompus mercredi mais ils sont peut-être encore prêts cette année

Le vaccin d’Oxford

Quand sera-t-il prêt?: Fin 2020 / début 2021. Malgré la suspension des essais mercredi, ses développeurs et le numéro 10 restent confiants que le vaccin pourrait être prêt à être utilisé soit à la fin de cette année, soit au début de l’année prochaine. Ils disent qu’une pause est courante dans les essais et que son développement a également été arrêté en juillet après la détection d’un effet secondaire suspecté.

Comment ça marche?: Le vaccin fonctionne en exposant les participants à un adénovirus du rhume affaibli sur lequel des protéines du coronavirus SARS-CoV-2 sont fixées à sa surface. L’idée est que l’exposition permet au système immunitaire de construire une réponse immunitaire, ce qui signifie qu’ils sont protégés s’ils sont infectés par le vrai virus.

Le Royaume-Uni a-t-il sécurisé des doses?: Oui, 100 millions. Les États-Unis ont obtenu 300 millions de doses supplémentaires, ainsi que plusieurs autres pays. Celles-ci seront déployées de manière équitable.

Combien ça coûte?: AstraZeneca, qui développe le vaccin avec l’Université d’Oxford, a déclaré qu’elle n’en profiterait pas, mais qu’elle pourrait gagner des redevances supplémentaires si le coronavirus devenait une infection endémique comme la grippe. Les États-Unis ont dépensé 1,2 milliard de dollars (930 millions de livres sterling) pour obtenir des doses, ce qui signifie qu’elles valent 4 dollars (3,10 livres) chacune.

Biontech, Allemagne

Le vaccin Biontech pourrait être prêt cette année

Quand sera-t-il prêt?: À la fin de cette année, disent les chercheurs. Le vaccin est développé par une société allemande en partenariat avec le pharmacien américain Pfizer. Il recrute 30 000 volontaires pour ses essais de troisième étape.

Comment ça marche?: Il s’agit d’un vaccin à ARN, un type qui n’a jamais été approuvé par les régulateurs auparavant. Il s’agira d’injecter un fragment de matériel génétique du coronavirus aux participants. Cela exposera leur système immunitaire à une version affaiblie du virus et, espérons-le, déclenchera une réponse qui les protégera du vrai virus.

Le Royaume-Uni a-t-il sécurisé des doses?: Oui, 30 millions de doses. Les États-Unis ont également commandé 100 millions de doses.

Prix?: Les États-Unis paient 2 milliards de dollars (1,5 milliard de livres sterling) pour ses doses, soit environ 20 dollars (15 livres) par coup.

Moderna, États-Unis

Le vaccin Moderna est entré dans les essais sur l’homme

Quand sera-t-il prêt?: Très fin de cette année ou l’année prochaine. Le vaccin a recruté 20 000 participants pour ses essais de troisième étape. Si aucun effet secondaire potentiel n’est observé, il sera ensuite soumis à un deuxième test sur plus de patients le mois prochain. Cela signifie qu’il pourrait être disponible d’ici la fin de 2020.

Comment ça marche?: Il s’agit d’un vaccin à base d’ARN, similaire à celui développé par Biontech.

Le Royaume-Uni a-t-il sécurisé des doses?: Non. Les rapports suggèrent que le groupe de travail britannique n’a pas réussi à obtenir des doses de ce vaccin.

Combien ça coûte?: Les États-Unis ont commandé 100 millions de doses au prix de 1,5 milliard de dollars (1,1 milliard de livres sterling). Cela signifie qu’un coup coûte 32 $ (25 £).

Sanofi et GlaxoSmithKline, Royaume-Uni et France

Le vaccin Sanofi ne sera pas disponible cette année

Quand sera-t-il prêt?: Premier semestre 2021. Le vaccin est entré dans les essais cliniques de phase deux en septembre, impliquant 440 adultes. Il atteindra les essais de phase trois en décembre de cette année. Il peut y avoir des revers en cours de route, ce qui signifie que le vaccin pourrait prendre plus de temps à se développer.

Comment ça marche?: Les participants reçoivent une injection d’ADN codant pour les antigènes du coronavirus et un produit chimique qui le rend plus puissant. On espère que cela déclenchera une réponse immunitaire.

Le Royaume-Uni a-t-il sécurisé des doses?: Oui. Jusqu’à 60 millions de dollars seront fournis si le vaccin s’avère efficace.

Combien ça coûte?: Inconnue. Cette information n’a pas été fournie.

Sputnik V, Russie

Spoutnik V est sûr, selon le Kremlin, mais il a été critiqué par les scientifiques

Quand sera-t-il prêt?: «Imminemment». L’institut de recherche médicale russe et le ministère russe de la Défense ont développé ce vaccin. Mais il a fait face à de sérieuses critiques tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de la Russie, car les résultats de ses essais sur l’homme n’ont pas encore été publiés. Il n’a pas non plus autorisé de grands essais humains, les chercheurs n’en lançant qu’un seul impliquant 40 000 volontaires le 26 août. Les scientifiques affirment que le vaccin a été précipité sans contrôles appropriés et pourrait présenter un risque pour ceux qui le prennent. Le Kremlin a commencé à faire appel à des volontaires pour le vaccin cette semaine après la production d’un premier lot, selon l’agence de presse TASS.

Comment ça marche?: Le vaccin russe fonctionne en transportant un morceau du code génétique du coronavirus dans un participant via un autre virus. On espère que cela produira une réponse immunitaire.

Le Royaume-Uni a-t-il sécurisé des doses?: Les pays qui font la queue pour essayer le vaccin comprennent le Mexique, qui a obtenu 32 millions de doses, et le Kazakhstan, qui devrait en acheter deux millions.

Combien ça coûte?: Le prix du vaccin n’a pas encore été révélé.

Sinovac, Chine

On ne sait pas quand le vaccin Sinovac sera disponible

Quand sera-t-il prêt?: Inconnue. Le vaccin est entré dans les essais de phase finale au Brésil en juillet, puis en Indonésie en août. Les résultats montrent que si les personnes plus jeunes et d’âge moyen produisent des anticorps, les personnes âgées ont une réponse immunitaire plus faible. Le vaccin a reçu une approbation d’urgence pour une utilisation limitée en juillet, suggèrent des rapports, bien qu’il semble encore faire l’objet de tests. Il était auparavant signalé comme étant le deuxième seulement après le vaccin d’Oxford, mais ses résultats de test complets n’ont pas encore été publiés. C’est l’un des quatre vaccins candidats en développement en Chine.

Comment ça marche?: Il s’agit d’injecter aux patients une forme inactivée du virus, ce qui incite leur système immunitaire à développer une réponse.

Le Royaume-Uni a-t-il sécurisé des doses?: Inconnue. Les rapports suggèrent qu’aucune dose n’a été obtenue.

Combien ça coûte?: La Chine n’a pas encore publié ces informations.