United Airlines commande 100 Dreamliners à Boeing

United Airlines achète 100 Boeing 787 Dreamliners avec l’option d’acheter 100 nouveaux jets supplémentaires qui effectueront ses plus longs trajets et remplaceront les avions moins économes en carburant vieux de plusieurs décennies.

La commande massive est un grand coup de pouce pour Boeing de la part de l’un de ses plus gros clients et intervient alors que United est revenu à la rentabilité après la crise des voyages due à la pandémie.

Environ 100 des Dreamliners de la commande remplaceront les Boeing 767 et certains de ses Boeing 777. Toute la flotte de gros-porteurs de United, basée à Chicago, est composée d’avions Boeing. Les Dreamliners devraient être livrés entre 2024 et 2032, a déclaré United.

Le PDG de United, Scott Kirby, a déclaré qu’il était plus facile d’acheter plus de Boeing 787 que l’avion gros porteur A350 concurrent d’Airbus.

“Dans ce monde où nous essayons de faire venir 2 500 pilotes par an et de développer la compagnie aérienne, l’introduction d’un nouveau type de flotte ralentit considérablement cela”, a-t-il déclaré lors d’un appel avec des journalistes. “Et la vérité est que le 787 est un meilleur remplacement pour le [767] parce que c’est plus petit.”

United avait 63 Dreamliners dans sa flotte à la fin de l’année dernière, selon un dossier de sécurité, et devrait atteindre près de 70 avant 2023. Comme d’autres transporteurs, United s’est retrouvé sans nouveaux jets pendant des mois lorsque des défauts de fabrication ont forcé Boeing à suspendre les livraisons jusqu’à l’été dernier.

Un manque d’avions en raison de problèmes de chaîne d’approvisionnement et de pénuries de main-d’œuvre a contribué à la hausse des tarifs aériens cette année.

United a d’abord présenté l’ordre aux pilotes cet automne, selon des personnes proches du dossier.

“Nous aurons le luxe d’utiliser nos propres flux de trésorerie pour payer ces avions ou les financer dans la mesure où nous trouvons le financement sur les marchés des capitaux attrayant”, a déclaré le directeur financier de United, Gerry Laderman, lors de l’appel aux médias.

Le transporteur achète également 56 avions à fuselage étroit Boeing 737 Max supplémentaires et exerce des options pour 44 autres, s’ajoutant à une commande de près de 300 nouveaux avions monocouloirs Boeing et Airbus que United a passée l’année dernière.