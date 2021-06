United Airlines annonce une commande de 270 avions Boeing et Airbus, la plus importante jamais commandée

Un Boeing 737 Max 9 de United Airlines atterrit à l’aéroport international de San Francisco. Justin Sullivan | Getty Images

United Airlines a dévoilé mardi sa plus grosse commande d’avions jamais enregistrée : 270 avions de ligne à fuselage étroit de Boeing et d’Airbus alors que le transporteur trace sa croissance post-pandémique. Le plan de flotte est au cœur de l’objectif de United de capturer plus de voyageurs, en particulier ceux qui paient beaucoup dans les principaux hubs côtiers comme San Francisco et Newark. Dans un plan stratégique de grande envergure, la compagnie aérienne a déclaré qu’elle prévoyait d’ajouter des sièges plus spacieux et des divertissements de dossier, une rupture par rapport à une stratégie précédente. La compagnie aérienne a également annoncé une vague d’embauche de 25 000 employés pour les nouveaux avions, notamment des pilotes, des agents de bord et des mécaniciens. Les actions de Boeing ont augmenté de 0,9% dans les échanges avant commercialisation après l’annonce. United a baissé d’environ 0,2%. La commande comprend 200 Boeing Max. Parmi ces avions, 150 sont des modèles Max 10. Le plus gros de Boeing. Le premier vol d’essai du Max 10 s’est achevé plus tôt ce mois-ci. Les 50 avions Boeing restants sont le modèle le plus populaire du constructeur, le Max 8. La commande importante en plus du carnet de commandes existant de United pour les avions Max est un autre vote de confiance envers le constructeur d’avions, qui a eu du mal à reprendre pied après deux Max plante et plusieurs problèmes de production. United prévoit également de commander 70 Airbus 321neo, s’ajoutant à une commande de dizaines de versions long-courrier de l’avion. Le transporteur a maintenant environ 500 avions à fuselage étroit qui arrivent à partir de l’année prochaine. Environ 200 de ces avions seront utilisés pour développer la flotte de 500 avions de la compagnie aérienne, tandis que 300 remplaceront des avions à réaction plus anciens tels que ses Boeing 757-200, qu’elle prendra sa retraite, a déclaré Andrew Nocella, directeur commercial de United.

Voyageurs premium

Certains de ces avions remplaceront les anciens jets régionaux monoclasse. Cela fait partie de la pression de United pour les voyageurs mieux rémunérés. Les dirigeants de United ont déclaré que voler sur les plus gros jets principaux signifie qu’il sera en mesure d’ajouter plus de sièges en première classe et en classe économique plus, ou des sièges d’autocar avec plus d’espace pour les jambes. Il a également dévoilé de nouveaux intérieurs pour les avions qui comprennent des écrans de dossier et des compartiments supérieurs plus grands.

United a déclaré qu’il offrirait des bacs supérieurs plus grands sur ses nouveaux avions. Source : United Airlines

Cette focalisation sur les sièges plus chers – et les clients qui les paieront plus cher – est une chance pour le rival Delta Airlines. Avant la pandémie, Delta se concentrait fortement sur ces voyageurs – en particulier dans les hubs côtiers – en ajoutant plus d’espace pour les jambes et des jets plus spacieux entre les centres d’affaires. La demande de voyages d’affaires a été décimée par la pandémie mais a récemment reculé, selon les rapports des analystes. Le PDG de United, Scott Kirby, a déclaré aux journalistes qu’il s’attend à ce que la demande de voyages d’affaires se rétablisse complètement.

Retour de l’écran de dossier

Un autre changement dans la stratégie de United est qu’il équipera ses avions de divertissements de siège, ce dont United s’était éloigné. Rival American Airlines – où le PDG de United, Kirby, a travaillé avant de rejoindre sa compagnie aérienne actuelle il y a cinq ans en tant que président – ​​avait retiré les écrans de dossier des avions plus anciens tout en embarquant de nouveaux avions à fuselage étroit sans eux. Les dirigeants ont fait valoir que de nombreux voyageurs utiliseraient plutôt leurs appareils électroniques personnels pour diffuser des films.

United prévoit d’équiper de nouveaux avions de ligne avec des écrans de dossier. Source : United Airlines