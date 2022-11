United Airlines accorde aux pilotes une augmentation de 5% plus tôt

United Airlines Jeudi, il a annoncé qu’il accordait aux pilotes des augmentations de 5% dans le cadre d’un accord de réduction des coûts pandémiques des mois plus tôt que prévu, citant le retour à la rentabilité du transporteur et ses perspectives optimistes.

United offre les augmentations lors des pourparlers pour un nouveau contrat avec son syndicat de pilotes. Les pourparlers ont été difficiles chez United et d’autres transporteurs.

En 2020, le transporteur basé à Chicago et l’Air Line Pilots Association, qui représente les plus de 13 000 pilotes de United, ont convenu d’offrir aux aviateurs une série de rachats alors que la société s’efforçait de réduire les coûts pendant la pire crise de l’industrie.

En échange, la compagnie a déclaré qu’elle augmenterait le salaire horaire de ses pilotes de 5 % une fois que la compagnie aérienne reviendrait à une marge avant impôt égale ou supérieure à 5 % pendant 12 mois. Ils ont également convenu de protections d’emploi et de salaire.

United a déclaré une marge avant impôts de 9% au dernier trimestre. Alors que la compagnie aérienne a encore perdu de l’argent au cours des neuf premiers mois de l’année, elle s’attend à une fin d’année 2022 rentable.

La compagnie aurait pu attendre jusqu’en mai 2023 pour payer les augmentations, a écrit jeudi Bryan Quigley, vice-président directeur des opérations aériennes chez United, aux pilotes. Les augmentations prendront effet au cours du mois de décembre.

“Il s’agit d’une démonstration de bonne foi et d’un acompte sur un accord de travail basé sur le marché et leader de l’industrie”, a écrit Quigley. “C’est aussi la reconnaissance du rôle que vous avez joué pour aider United à survivre à la pandémie et à se rétablir beaucoup plus fort.”

ALPA, le syndicat, n’a pas immédiatement commenté.

Les pilotes de United ont rejeté à une écrasante majorité une récente proposition d’accord qui aurait augmenté le salaire d’environ 15 % sur 18 mois.

Le syndicat a déclaré que les pilotes de United prévoyaient de faire du piquetage devant le centre de formation au pilotage de United à Denver mardi prochain. Delta , Sud-ouest , Américain et Fedex les pilotes ont également fait du piquetage pour exiger de meilleurs salaires et horaires ces derniers mois.