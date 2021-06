United achètera 15 avions ultrarapides à la start-up Boom Supersonic

United Airlines prévoit de transformer le ciel amical en un ciel ultrarapide avec l’ajout de jets supersoniques.

Le transporteur a annoncé jeudi qu’il achetait 15 avions à Boom Supersonic avec la possibilité d’en acheter 35 autres à un moment donné.

Le premier jet supersonique commercial de Boom, l’Overture, n’a pas encore été construit ou certifié. Il vise le début du service passagers en 2029 avec un avion qui pourrait voler à Mach 1,7 et réduire de moitié certains temps de vol. Cela signifie qu’un vol de New York à Londres qui dure généralement sept heures ne prendrait que 3 heures et demie.

« La vision de Boom pour l’avenir de l’aviation commerciale, combinée au réseau le plus solide de l’industrie au monde, donnera aux voyageurs d’affaires et de loisirs l’accès à une expérience de vol exceptionnelle », a déclaré le PDG de United, Scott Kirby, dans un communiqué annonçant l’accord.

Bien que les conditions de la vente n’aient pas été divulguées, les entreprises pensent que l’accord générera des avantages immédiats.

Depuis sa création en 2014, Boom Supersonic, basé à Denver, a levé 270 millions de dollars de capital et compte 150 employés. Pour le fondateur et PDG Blake Scholl, décrocher une commande ferme avec une compagnie aérienne historique valide sa vision de ramener les vols supersoniques.

Le Concorde supersonique a effectué des vols commerciaux de 1976 à octobre 2003.

« Le premier contrat d’achat au monde pour un avion supersonique à zéro carbone marque une étape importante vers notre mission de créer un monde plus accessible », a déclaré Scholl dans un communiqué.

Pour United, la commande de jets supersoniques Boom s’inscrit dans la stratégie que Kirby a définie depuis qu’il est devenu PDG il y a un an.